Werner HerzogA rendezőnek többször gyűlt meg a baja a törvénnyel, amit ő sokszor sokkal lazábban értelmezett, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyott. Az első kameráját is az iskolából lopta. Egyszer meg is lőtték, miközben forgatott és illegálisan átlépte Nicaragua határát. Úgy véli, nincs baj azzal, ha egy éjszakát börtönben kell tölteni cserébe azért, hogy szép felvételeket lehessen készíteni. Vagyis számára a cél szentesíti az eszközt. Görögországi forgatása során is törvényt sértett, ugyanis engedélyt még azelőtt kapott, hogy az országban katonai puccs következett volna be, de ettől ő még a forgatásokkal nem állt le. Szerencséjére senki nem merte letartóztatni, pedig még tűzijátékot is használt.

A Titanic bedrogozott stábjaEmlékezetes forgatási nap lehetett 1996. augusztus 8-a a Titanic stábjának számára. Ezt a napot ugyanis semelyik másikkal nem keverik majd össze. A tagok Kanadában forgattak, ebédre pedig helyi halászlevet kaptak, amely olyan finom volt, hogy sokan repetáztak belőle. Fél óra múltán viszont többen nagyon furcsán viselkedtek: nevettek, sírtak, vagy éppen hánytak. Ételmérgezésre gyanakodtak, ezért kórházba szállítottak körülbelül 80 stábtagot, de képtelenek voltak egy helyben ülni. A kórház folyosóján kerekesszékekkel versenyeztek. Hamar kiderült, hogy valaki PCP-vel, vagyis angyalporral ütötte fel a halászlevet, de az soha nem derült ki, hogy ki tette.

VesztegetésA Szahara című film Clive Cussler azonos című regénye alapján készült, forgatása pedig igen sok pénzbe került. Hiába hozott szép bevételt a mozi, végül bukásnak számított, mert nem fedezte a rá költött milliókat. Nem véletlen, hogy ilyen sokba került a marokkói forgatás, ugyanis nagyon sok pénzt kellett költeniük a vesztegetésre, amit nem is titkoltak el: a költségvetésükben is megjelent ez a tétel. A forgatás zökkenőmetessége érdekében sokszor fizettek kenőpénzt az illetékeseknek. 41 ezer dollárt fizettek például azért, hogy egy folyószabályozási munkálatot is feltartsanak.

Lezuhant helikopterA filmtörténet leghírhedtebb balesete a Homályzóna című film forgatásán történt. A tragikus jelenetben a film szereplője, Vic Morrow két gyermekkel együtt menekült az őket üldöző helikopter elől. A jármű azonban lezuhant, és mindhárman meghaltak. A baleset utáni pereskedés kiderült, hogy számos szabályt nem tartottak be a forgatás során. A gyermekeket nem alkalmazhatták volna, szüleinek pedig készpénzben fizettek, hogy ne legyen nyoma a bűncselekménynek. Ezen kívül a helikopter pilótája és az operatőr is figyelmeztette arra a rendezőt, hogy a jelenet túlságosan veszélyes, de az nem vette komolyan az aggályaikat, és megtörtént a baj.