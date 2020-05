Komoly oka van, hogy mindig napszemüveget hord, jelentkezett a saját hasonmásának szerepére, és egy pókfajtát is elneveztek már róla. Ezekről, és sok más érdekességről is olvashatsz cikkünkben a 60. születésnapját ünneplő Bono kapcsán.

1.Paul David Hewson néven született az írországi Dublinban, de mindenki, még a családtagjai és közeli barátai is Bononak hívják.

2.A művészneve eredetileg egy haveri becenév volt, és hosszabb formában létezett. Bono tinédzserként tagja volt egy utcai bandának, akikkel mindenféle szürrealista, értelmetlennek tűnő beceneveket adtak folyton egymásnak. A „Bono Vox" például egy hallókészülék nevéből jött, és ez valahogy végleg rajtaragadt a hősünkön. Eleinte utálta, de amikor megtudta, hogy latinul a 'jó hang' megfelelője, belenyugodott.

3.Tizennégy éves korában az édesanyja egy családi temetésen agyvérzést kapott, és meghalt. Ez a trauma mély nyomot hagyott benne, és többek között az I Will Follow, a Mofo, az Out of Control, a Lemon és a Tomorrow című U2-dalokban is énekelt róla.

4.Nagyon kevés olyan világhírű, több évtizede sikeres rockbanda létezik, amelyik tagcserék nélkül volt képes a csúcson maradni, de a U2 ilyen. Ugyanaz a négy középsulis iskolatárs és jóbarát alkotja, akik a kezdetekkor. Illetve ha egészen precízek akarunk lenni, akkor meg kell említenünk, hogy a Feedback néven alakuló, majd a The Hype névre váltó zenekarban négyük mellett zenélt még eleinte Dik Evans (David Evans, azaz The Edge fivére) is – de aztán ő kilépett, a többiek a U2 névre váltottak, és azóta ugyanaz a felállás.

5.Bono egyik védjegye, hogy folyamatosan napszemüvegben látható, és ennek nem (csak) a rocksztáros imidzs az oka. Ritka szembetegségben szenved, és kerülnie kell az erős fényeket, amik akár vakságot is okozhatnának nála. Így nem véletlen az sem, hogy ilyen nagy és speciális lencséjűek a napszemüvegei, amiket otthon is hord.

6.Nem csak énekes és dalszövegíró, de más műfajokban is kipróbálta már magát. A Millió dolláros hotel című Wim Wenders-filmnek például ő írta a történetét, persze a zenéje mellett.

7.A filmben egy pillanatra a képen is felbukkant, a hotel lobbijában várakozó férfi kameószerepében, de szerepelt a Törtetők című sorozatban is saját magát alakítva, az Across the Universe című Beatles-musicalben pedig Dr. Robertset játszva. A legviccesebb színészi alakítása viszont a Sightings of Bono című diákfilmhez kapcsolódik, akiknél ő maga jelentkezett, miután megtudta, hogy Bono-hasonmásokat keresnek.

8.Ő az egyetlen ember, akit jelöltek már Oscar-, Grammy-, Golden Globe és Nobel-díjra is. Utóbbit a béke kategóriában, és a széleskörű jószolgálati tevékenysége elismeréseképpen.

9.Nem tartozik a termetes világsztárok közé, mindössze 166 centiméter magas.

10.Angelina Jolie és Brad Pitt két közös gyermekének is ő a keresztapja.

11.Ami pedig a saját gyermekeket illeti, négy van neki belőle, és 38 éve él házasságban a kamaszkori szerelmével, Ali Hewsonnal.

12.A négy gyermeke közül az egyik már saját jogán is híres, a színésznő Eve Hewsont többek között a Kémek hídjában vagy A sebész sorozatban láthattuk, a legutóbbi Robin Hood-filmben pedig övé volt a női főszerep.

13.Nem csak a U2-nak írt dalokat, hanem számos zenésznagyságnak is, mint például Frank Sinatra, Johnny Cash, vagy Keith Richards. Luciano Pavarotti pedig maga nyaggatta kitartóan azért, hogy dolgozzanak együtt, és végül így született a jugoszláv polgárháború rengeteget szenvedő városát megéneklő Miss Sarajevo.

14.A The Sweetest Thing című dalt bocsánatkérésképpen írta a feleségének, mert elfeledkezett a születésnapjáról, és a dal jogdíjait is átruházta rá. A felesége a dalból származó összes bevételt a csernobili katasztrófa kárvallottjainak ajánlotta fel.

15.Egy állatfaj is viseli már a nevét, méghozzá a dugós csapóajtós pókfélék egyik fajtája, amelyet 2012-ben fedeztek fel az amerikai Joshua Tree nemzeti parkban. A U2 legendás Joshua Tree albuma révén lett a pók neve Aptostichus bonoi.