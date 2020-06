David Thaler, a Bázeli Egyetem kutatója szerint a reneszánsz mester a szitakötő szárnyának rebbenését is meglátta.

A művészettörténészek korábban is sejtették, hogy Leonardo különleges látással rendelkezett. Thaler tanulmányában arra utal, hogy a szitakötők rajzolásakor Leonardo már megállapította, hogy a rovarok elülső és hátulsó szárnyai nem szinkronban mozognak. Ezt a felfedezést azonban csak négy évszázaddal később tudták bizonyítani lassított felvételek segítségével. Ugyanezt a képességet feltételezi Thaler Hokusai japán festőnél is, aki a világhírű A nagy hullám Kanagavánál című festményt is alkotta. A kutató szerint Hokusai is észlelte a különbséget a szitakötőknél.

Thaler a tanulmányban az úgynevezett villódzási fúziós frekvenciára utal, amelyen egyes fényingereket a szem folyamatos fényként érzékel. Az ember másodpercenként átlagosan 20-40 ingert képes egyenként érzékelni. Egyes profi baseball-játékosok képesek egy labda részleteit akkor is észlelni, ha az másodpercenként 50-szer fordul meg.

Ahhoz, hogy Leonardo egy szitakötő szárnyának libbenését láthassa, másodpercenként 50-100 ingert kellett észlelnie. Thaler szerint ez lehetett da Vinci képeinek egyik titka. Mona Lisa mosolya is azért lehet olyan titokzatos, mert a mosoly pillanatát képes megragadni. "Leonardo gyors szeme képes volt észlelni és megörökíteni ezt a momentumot" - mondta a kutató.

