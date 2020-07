101 kiskutya (1961, 1996)

A Disney stúdió klasszikus meséjében például nem is egy, hanem rögtön százegy (sőt a folytatásban százkettő) dalmata áll a történet középpontjában, hiszen az ő pöttyös szőrükre-bőrükre áhítozik a gonosz Szörnyella De Frász. Ez az állati sztori pedig ugyanúgy működik a régi rajzfilmben, mint a Glenn Close-t felvonultató, modernebb élőszereplős változatban is.

Madarak (1963)

Sokszor az állatok a nagy ellenfél, a film antagonistájának szerepét töltik be, ilyen esetekben szinte mindig a természet ősi és félelmetes erejét szimbolizálva, amely máig képes felülkerekedni az emberiségen. Hitchcock erre a szerepre egy szokatlan állatfajt, a sirályt választotta, és a tengerparti kisvárosra támadó madarak történetét olyan feszültséggel töltötte meg, amire csak ő volt képes.

A cápa (1975)

Ismét egy nagy állati ellenfél, a szó szoros értelmében is méretes, méghozzá annyira, hogy nagyobb hajót kellett volna vinni az ellene történő végső küzdelemhez. Steven Spielberg korszakos filmjének megtekintése után máig óvatosabb az ember a tengeri fürdőzéskor, arról nem is beszélve, hogy a filmiparra is óriási hatással volt A cápa megteremtette a blockbuster fogalmát és üzleti modelljét, ami azóta jó néhány állatos filmet is sikerre vitt.

Sivatagi show (1974)

Mielőtt végleg leragadnánk a félelmetes állatoknál, jöjjenek az aranyos buckalakók. A Namib-sivatag élővilágát bemutató, rendkívül szórakoztató és hazánkban is kultikus státuszba jutó dokumentumfilmből még azt is megtudhatjuk, hogy a részegség és a másnaposság ugyanúgy ismerős fogalom az állatvilágban is, mint nálunk. Nem is beszélve rengeteg más emberi(?) gesztusról és tulajdonságról, melyek révén közel érezhetjük magunkat a tőlünk oly távol élő állatbarátainkhoz is.

Macskafogó (1986)

A magyar mozinak is megvannak a maga állatfőszereplős mozijai Bogáncstól Lutrán át Vukig, de mind közül messze kiemelkedik ismertségben és közkedveltségben a hős egerekről szóló Macskafogó. Amiben hiába drukkolunk végig Grabovszkyéknak, vagyis az egereknek a fajgyűlölet és szegregáció elleni mesés küzdelemben, azért Safraneket és Mr. Teufelt, azaz a macskákat is bármikor szívesen nézzük. Sőt, a patkányokat is!

Jurassic Park (1993)

Steven Spielberg nem csak cápával, de dinókkal is megcsinálta a világsikert, és egy újabb állatos blockbusterrel mászott fel a toplisták élére a kilencvenes években. Az egykor kihalt állatok feltámasztása, majd ennek mozis tálalása pedig valóban akkora mutatvány, hogy azóta is ugyanolyan tátott szájjal nézzük, mint a filmbeli tudósok az újjászületett dinókat.

Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában (2020)

Cikkünk apropóját egy új állatos film, sőt egy új állatos magyar film szolgáltatta, amely július elején érkezik az újranyitó hazai mozikba. Az utóbbi évek méltán sikeres magyar természetfilmjei, a Vad Balaton, a Vad Szigetköz és a Vad Kunság alkotói új filmjükben az Északi-középhegység gazdag élővilágának nyomába erednek a kamerájukkal, kitüntetett figyelemmel kísérve a címbeli „fantomot", a rejtőzködő életmódja miatt rendkívül nehezen lencsevégre kapható hiúzt, amely nemrég újra feltűnt a hazai vadvilágban.