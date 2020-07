Alig tudott megtanulni olvasni, a művésznevét a gyűrűiről kapta, balkezesen dobol jobbos felszerelésen, és színészként eljátszotta a római pápát is. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 80. születésnapját ünneplő zenészlegenda, Ringo Starr kapcsán.

1.Talán nem okoz senki számára sem meglepetést a tény, hogy a Ringo Starr egy művésznév. Hősünk eredetileg Richard Starkey néven született Liverpoolban, egy igazi munkáscsaládba.

2.A művésznevének egyik fele, a Starr az eredeti nevéből, a Starkey-ból jött. A Ringo pedig onnan, hogy mindig is szeretett gyűrűket hordani, ráadásul minél több ujján. A Ringo Starr név ráadásul úgy is hangzott, mint egy westernhős elnevezése, ezért a műfajért pedig rajongott tinikorában.

3.A gyerekkora folyamatos betegeskedéssel telt, emiatt alig tudott iskolába járni. Tizenöt évesen még komoly problémát jelentett számára az írás-olvasás is. A kézügyessége viszont annál kiemelkedőbbnek bizonyult.

4.1957 karácsonyán a nevelőapjától kapott egy használt dobfelszerelést, és ez a pillanat örökre megváltoztatta az életét (és vele együtt a könnyűzene történelmét is).

5.A Beatles négy tagja közül ő csatlakozott utoljára a zenekarhoz, korábban már több dobost is elhasználtak a többiek. Három hónappal idősebb volt John Lennonnál, ezzel pedig egyszerre töltötte be az együttesben a legöregebb és az örök újonc tag szerepét.

6.Eredetileg balkezes, de gyerekkorában átszoktatták a jobb keze használatára. Dobolás közben balkezesként játszott, viszont mindig jobbkezes felszerelésen, ez a speciális felállás pedig hozzájárult az egyedi játékstílusa kialakulásához.

7.A rockzene történetének számos neves dobosára gyakorolt nagy hatást a személye és a játékstílusa. Phil Collins például többször is úgy nyilatkozott, hogy Ringo Starr szolgált számára példaképül, és rengeteg fogást lesett el tőle.

8.A Lennon-McCartney szerzőpáros mellett nem lehetett könnyű szóhoz jutni, de azért néha sikerült neki. Két olyan Beatles-dal van, amelyiket teljes egészében ő írt (és mindkettőben ő is énekel): a Don't Pass Me By és az Octopus' Garden.

9.Világ életében imádta a filmeket, és mindig ki akarta próbálni magát színészként is. Emiatt aztán ő lett az első számú kezdeményező és ötletgyáros a Beatles-filmek (Egy nehéz nap éjszakája, Help!, A sárga tengeralattjáró) megszületésekor, a zenekar feloszlása után pedig producerként is tevékenykedett, számos színészi szerepvállalás mellett. A legemlékezetesebb talán római pápaként volt a Lisztománia című filmben.

10.Kimondottan sikeres szólókarriert tudhatott magáénak a hetvenes-nyolcvanas években. Számos dala szerepelt a toplistákon Nagy-Britanniában és Amerikában is, mint például a You're Sixteen című, aminek videoklipjében magával Leia hercegnővel, azaz Carrie Fisherrel szerepelt együtt.

11.A nyolcvanas években kezdett el folyamatosan, minden körülmények között napszemüveget hordani, ezt a szokását pedig azóta is tartja.

12.Kétszer nősült meg. Először a Beatles sikereinek csúcsán, az együttes számos nőrajongóját gyászba taszítva ezzel. Az első házassága tíz évig tartott, és három gyereke született belőle. A második házassága 1981 óta tart a színésznő Barbara Bach oldalán.

13.Tagja volt a Hollywood Vampires nevű klubnak, amelyet Alice Cooper alakított, és ami semmi másról nem szólt, mint a mindennapi és minél nagyobb ivászatokról a máig létező Rainbow Bar and Grill nevű hollywoodi kis kocsmában.

14.A féktelen ivászatról és bulizásról idővel leszokott, manapság pedig inkább meditációval tölti a mindennapjait. Vegetáriánus életformát folytat, a jelszava pedig „béke és szeretet".

15.Három helyen is tart fent "állandó" otthont, Angliában, Svájcban és az USA-ban, Los Angelesben.