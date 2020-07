Mr. NobodyAz életünkben sok olyan döntést hozunk, amely visszafordíthatatlan irányba tereli jövőnket. Nem tudhatjuk, hogy egy apró, jelentéktelennek tűnő döntés milyen következményekkel járhat a jövőben. De hogyan döntenénk, ha megvizsgálhatnánk az alternatív döntés kínálta jövőt is? A történet a 20. és a 21. század között, különböző időzónákban, de egyazon szereplő életében játszódik, más-más életalternatívát bemutatva. Nemo Nobody hétköznapi életet él feleségével, Elise-vel és három gyermekükkel, mindaddig, amíg egy napon a valóságra ébred idős öregemberként, 2092-ben. Mr Nobody a maga 118 évével a legidősebb ember és egyben az utolsó halandó is a Földet benépesítő új és halhatatlan emberi faj tagjai között. Ám ez úgy tűnik, nem igazán izgatja őt, az egyetlen kérdés, amely foglalkoztatja, hogy valóban azt az életet élte-e, amely számára a legmegfelelőbb volt; valóban azt a nőt szerette-e, akit neki szántak és azokat a gyerekeket nevelte-e, akiket kellett. Csak az a célja, hogy megtalálja ezekre a választ.



The Trueman showA Truman Show 1998-as amerikai sci-fi film, Jim Carrey főszereplésével. Truman Burbank egy átlagos amerikai, egy átlagos kertvárosban, Seahavenben. Biztosítási ügynökként dolgozik egy kis cégnél. Van egy csodálatos felesége, a csodálatos életében. Ám mindez csak látszat: a város nem más, mint díszlet, a városlakók színészek és statiszták, az autók, a házak, a hivatalok, és minden más pedig pusztán csak kellékek egy hatalmas hollywoodi stúdióban. Egyedül csak Truman valóságos, a róla elnevezett valóságshowban. A város minden pontján kamerák vannak, amelyek minden mozdulatot vesznek és továbbítanak több millió tévénézőnek, miközben Truman mit sem sejtve éli a mindennapjait. Ha szerelmes lesz, az nem véletlen, ha előléptetik, az sem véletlen. Minden egy megírt forgatókönyv szerint zajlik. A film rendkívül nagy bevételt hozott, és a kritikusok körében is sikert aratott. A Paramount szakemberei a Forrest Gumphoz hasonlították. Több Oscar-díjra is jelölték, a Golden Globe-díjátadón pedig többszörösen jutalmazva lett. A Truman Show a kereszténység, a mesterséges valóság, és az egzisztencializmus fogalomkörét is boncolgatja. Sokan úgy vélik, hogy megjósolta a valóságshowk térnyerését.

Pillangó-hatás

A pillangó-effektus elmélet szerint, ha egy pillangó megrebbenti a szárnyát Pekingben, az akár tornádót is gerjeszthet Amerikában. Világunkban minden mindennel összefügg, minden cselekedetünk alapjában változtathatja meg a jövőt. Még elképzelni is rémes, hogy mi lenne, ha valaki képes lenne a múltunkat megváltoztatni - ez kiszámíthatatlan következménnyel járna jelenünkre nézve. Evan Treborn gyerekkorában számtalanszor elvesztette az öntudatát, élete egyes szakaszai sötét foltok csupán az emlékezetében. Amikor tudatánál volt, naplót vezetett és most, hogy felnőttként megpróbál visszaemlékezni a múltra, a naplója segít neki ebben. Miközben Evan lassan feltérképezi saját múltját, rájön, hogy egy különös adottság birtokában van: képes az időutazásra! Így visszatér a múltba, hogy helyrehozzon néhány baklövést, amelyek zsákutcába juttatták szeretett barátait. Ám amikor visszatér a jelenbe, rájön, hogy a múlt apró változásai nem javítottak a helyzeten, hanem még nagyobb problémákat okoztak a jelenben.

BandersnatchA Netflix streamingszolgáltatás 2018-ban mutatott be egy különálló Fekete Tükör (Black Mirror) epizódot, melynek különlegessége, hogy interaktív! Igen, jól olvastad: te befolyásolhatod a történet alakulását, így a film végét is a döntéseid fogják meghatározni. Megszakítás, vágás és várakozás nélkül kiválaszthatjuk, hogy a főszereplő melyik müzlit egye reggelire, melyik zenekar lemezét hallgassa, de még azt is, hogy bevegyen-e egy lsd-t, vagy megölje-e a saját apját. A döntések egyre súlyosabb következményekkel járnak, az összesen öt befejezés közül több is hasonló vágányra fut, mégis különböző végkifejletet ad.