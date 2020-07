Joel Kinnaman

A Suicide Squad – Öngyilkos osztag című filmre többen is sajátos módszerekkel készültek. Arról már többször lehetett hallani, hogy Jared Leto milyen furcsa trükköket vetett be a teljes átlényegülés érdekében, de Joel Kinnaman is megtett mindent azért, hogy hozza Rick Flag karakterét. Nagyon kemény edzésnek vetette alá magát: az erdőben menetelt 20 kilós hátizsákkal a hátán, és az alvástól is megfosztotta magát. Amellett pedig, hogy a fizikailag teljesen kizsigerelte magát, mentálisan is „készült". Lefejezésekről és kínzásokról nézett videókat.

Jared Leto

Úgy tűnik, hogy Jared Leto a kezdetektől fogva szeretett nem hétköznapi eszközöket bevetni azért, hogy az általa megformált karakter a lehető leghitelesebb legyen. A Rekviem egy álomért című filmben Harry Goldfarb szerepére sem dokumentumfilmek megtekintésével vagy könyvek olvasásával készült, inkább egy időre lecsúszott drogfüggők mellé szegődött. Köztük élt és utánozta a szokásaikat is, habár drogokat nem használt. Így még azt is megtapasztalta, milyen következménye van egy drogtúladagolásnak: az egyik lány, akikkel az utcákat járta ugyanis túladagolás miatt meghalt egy kórházban.

Tom Hiddleston

Az angol színész egészen változatos karaktereket játszhatott el eddig karrierje során, az egyik közülük a High-Rise című drámában Robert Laing, amire nagyon alaposan felkészült. A könyv alapján készült filmben egy utópisztikus világot mutatnak be: egy önellátó toronyház társadalmi hierarchiájának összeomlását. Ezt a nehezen vászonra vihető témát maximálisan komolyan vette Tom Hiddleston, és olyan eszközökkel próbált felkészülni az orvos karakterének ábrázolására, ezért részt vett egy boncoláson, de sajnos a gyomra nem volt olyan elhivatott, mint ő.

Scott Glenn

A bárányok hallgatnak című horrorban szinte minden szereplő nagyot alakított, természetesen Sir Anthony Hopkinsszal és Jodie Fosterrel az élen, most mégsem róluk lesz szó, hanem Scott Glennről, aki Jack Crawford FBI-ügynököt formálta meg. Ugyan nem főszereplő, de karakterének döntő szerepe volt a film hitelességében, ezt pedig Scott Glenn nagyon komolyan vette. Mivel a filmben ügynökként olyan jeleneteket látott, amelye az emberek legrosszabb rémálmait is túlszárnyalják, ezért a való életben is hasonló tapasztalatokat szerzett. Amellett, hogy valódi FBI-ügynökök képezték ki a sorozatgyilkosokról, még felvételeket is hallgatnia kellett arról, ahogyan tizenéves lányokat kínoztak.