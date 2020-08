Augusztus elején mutatják be a hazai mozik a Made in Italy című filmet, amiben Liam Neeson a saját fiával együtt szerepel, ráadásul egy olyan gyászoló apa-fia párost alakítva, akiknek a története a sajátjukéra emlékeztet. Ennek apropóján listára gyűjtöttük azon filmeket, amelyekben szintén neves színészek játszottak együtt a saját, sokszor szintén neves fiaikkal.

Martin Sheen és Charlie Sheen - Nagy durranás 2. (1993)

A Sheen família két tagja több filmben is játszott együtt, talán legemlékezetesebb módon, becsületes munkásapát és feltörekvő brókerfiút játszva a Tőzsdecápákban. Épp ezért ül annyira az a poén a háborús paródiafilm Nagy durranás második részében, amikor megdicsérik egymást, milyen jók voltak a Tőzsdecápákban. Eközben pedig Charlie Sheen a jelenettel magával is a papa híres filmjét, az Apokalipszis mostot is megidézi.

Kirk Douglas és Michael Douglas - Túl nagy család (2003)

Nem csak két, de három hollywoodi generáció találkozott ebben a Túl nagy családban, hiszen a nemrég 103 éves korában elhunyt legenda Kirk Douglas mellett a legsikeresebb fia, Michael is játszott a filmben, sőt csatlakozott hozzájuk utóbbi egyik gyermeke, Cameron is. Mindezt egy olyan családi filmben, ami többek között épp a sikeres és gazdag ősök árnyékának terhéről szólt.

Will Smith és Jaden Smith – A boldogság nyomában (2006)

Will Smith színészi pályájának talán legnagyobb alakítását (és az egyik Oscar-jelölését) hozta el ez a családi dráma, amiben a kisfiát a saját gyermeke, Jaden alakította. Az ő kapcsolatuk áll a film történetének középpontjában, miközben az apa egyedül küszködve próbál meg normális életet teremteni kettejüknek, a legnehezebb körülmények között.

Clint és Scott Eastwood - Gran Torino (2008)

A lassan önálló jogon is filmsztárrá váló Scott Eastwood a kamerák előtti karrierjét a papa filmjeiben kezdte, és már csak azért is könnyebb dolga volt ilyenkor szerepet kapni, mert Clint Eastwood ilyenkor nem csak színészként, de rendezőként is tevékenykedett. Például a Gran Torinóban, ahol egy emlékezetes epizódszerep jutott az akkor még tejfelesszájú Scottnak.

Dustin Hoffman és Jake Hoffman – Barney és a nők (2010)

Különleges esetet vonultatott fel a Barney és a nők című édesbús életrajzi film, amiben ugyan együtt szerepelt Dustin Hoffman a fiával, de nem apát és fiút, hanem nagyapát és unokát alakítva. Aki pedig a történetben köztük helyezkedett el a családfán, az a film főszereplője, a Hoffmanokkal amúgy semmilyen rokonságban nem álló Paul Giamatti által játszott karakter.

Stellan és Alexander Skarsgard – Melankólia (2011)

A Skarsgardok igazi színészdinasztia, hiszen az Európában és Hollywoodban is elismert karakterszínész Stellan több fia is erre a pályára lépett, szintén sikeresen. Hazájuk, Dánia leghíresebb filmrendezője, Lars von Trier filmjében mindketten mellékszerepet játszottak, de azt annál emlékezetesebben tették ebben a különös világvége-történetben.

Liam Neeson és Micheál Richardson - Made in Italy (2020)

Liam Neeson és Micheál Richardson ebben a szívmelengető családi drámában olyan apa-fiú párost játszanak, akik egy toszkánai villát készülnek eladni, ehhez azonban fel kell előbb újítaniuk a rég üresen álló épületet. Miközben pedig a munkálatok nyári kalanddá válnak, szembe kell nézniük a család harmadik tagjának hiányával is, aki a valóságban is hiányzik mellőlük, hiszen Natasha Richardson színésznő néhány évvel ezelőtt egy síbaleset következtében távozott közös életükből. Micheál az édesanyja emlékére vette fel művésznévnek a Richardsont a hivatalos születési neve, a Neeson helyett.