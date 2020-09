1.Jo Raquel Tejada néven született Chicagóban. Az édesapja bolíviai, az édesanyja ír-angol származású.

2.Anyai ágon I. Edward angol király, John Quincy Adams amerikai elnök és az első telepeseket Amerikába szállító Mayflower hajó egyik utasa is a felmenői között található.

3.Tinédzserként sorra nyerte a szépségversenyeket, de egyetemre már színházi szakon iratkozott be.

4.Azon kevés hollywoodi híresség közé tartozik, akik már a befutásuk előtt túl voltak egy házasságon és a gyerekvállaláson. Raquel Welch ugyanis egy egyetemi diáktársához, James Welch-hez ment hozzá tizenkilenc évesen (és kapta tőle a máig használt vezetéknevét), majd két éven belül két gyerekük is született. Emiatt az egyetemet is félbehagyta.

5.A házasság azonban nem tartott sokáig, és ezután pincérnőként, modellként és tévés időjósként is dolgozott, amíg a két gyerekével Los Angelesbe nem költözött, hogy megpróbáljon befutni.

6.Amikor a 20th Century Fox stúdió szerződtette, megpróbálták rábeszélni, hogy változtassa meg a nevét Debbie Welch-re, mondván a Raquelt nehéz kimondani. Ő mégis inkább megtartotta a születési nevét, és Raquel Welch-ként ismerte meg a világ.

7.1966-ban két szuperprodukció, a Fantasztikus utazás és az Egymillió évvel ezelőtt tette igazán nagy sztárrá, utóbbi pedig a filmben viselt egészen minimális ruházata révén szexszimbólummá is.

8.A történelem előtti időkben játszódó kalandfilmben olyan ősemberlányt alakított, aki csak morgásokkal és mozdulatokkal kommunikál. A hangját azonban így is kicserélték utószinkronban, és a közönség Nikki Van der Zyl hörgéseit kapta meg Raquel Welch látványa mellé.

9.Színészi karrierje legnagyobb sikerét A három testőr, és annak folytatása hozta el a hetvenes évek közepén, amiben Constance-t, D'Artagnan szerelmét játszotta, és amiért Golden Globe-díjat is nyert.

10.Átvett egy Oscar-díjat is, miközben sosem nyert Oscart. Ez úgy lehetséges, hogy 1970-ben Goldie Hawn győzött A kaktusz virága című film mellékszerepéért, ám nem tudott jelen lenni a gálán, így a nevében a barátnője, Raquel Welch ment ki a színpadra.

11.1977-től kezdődően több évig nem szerepelt mozifilmekben, és A kék öböl női főszerepében tervezte a nagy visszatérését. A szerepet meg is kapta, de a forgatás közben váratlanul és magyarázat nélkül lecserélték Debra Wingerre. Beperelte a stúdiót, és tizenötmillió dolláros fájdalomdíjat ítéltek meg neki, azonban a mozis karrierjének nem tett jót az ügy, mert elkönyvelték „balhés" színésznőnek. Ettől kezdve inkább televíziós produkciókban játszott.

12.A nyolcvanas évek második felében énekesnőként is próbálkozott, a This Girl's Back is Town című dala és annak videoklipje például egész szép ismertséget ért el.

13.A már említett korai házasságán kívül további háromszor ment férjhez. James Westles Welch producer, André Weinfeld ingatlanmágnás és Richie Palmer étteremlánc-tulajdonos oldalán sem tartott azonban sokáig a frigy. Saját bevallása szerint még az első házassága sikerült a legjobban.

14.A férjei mellett számos híresség tette neki a szépet, és többek között Warren Beatty, Richard Burton, Sean Connery, Bob Dylan, Alice Cooper, a bokszoló Gary Stretch és a focista Joe Namath is a párjának mondhatta magát hosszabb-rövidebb ideig.

15.Legutóbb 2017-ben szerepelt kamerák előtt, a Date My Dad című sorozatban és a Hogyan legyél latin szerető című mozifilmben.