Szeptember végén mutatják be a hazai mozik a Nagypapa hadművelet című vígjátékot, amiben Robert De Niro keveredik otthoni háborúskodásba egy szobáért a saját unokájával. A film apropóján utánanéztünk, kik voltak eddig azok a mozis nagypapák, akiket nem lehet elfelejteni.

Tokiói történet (1953)

Rendszeresen ott szerepel a különféle „minden idők legjobb filmjei" listákon a japán rendezőlegenda, Ozu Jaszudzsiró lírai alkotása, sőt a híres Sight & Sound magazin 2012-es szavazásán épp a kortárs filmrendezők krémje választotta a legelsőnek. Egyszerű története örök emberi kérdéseket boncolgat egy idős házaspár látogatásának ürügyén, amelyet a nagyvárosban élő gyerekeik és unokáik körében tesznek, és amiről mindenki sejti, hogy ez az utolsó.

Eldorádó (1988)

A magyar filmművészet is rendelkezik számos emlékezetes nagyapával, de talán mind közül kiemelkedik az Eperjes Károly által ellenállhatatlan erővel megszemélyesített családfő Bereményi Géza önéletrajzi ihletésű rendezésében. A Teleki téri kereskedőkirály az unokáját is „megveszi" a megbízhatatlan vejétől, és a sajátjaként nevelt kisfiú életének megmentéséért is mindent bevet a tüdővész ellenében.

Tenenbaum, a háziátok (2001)

A mára kultrendezővé vált Wes Anderson egyedi stílusa már ebben a korai filmjében is megmutatkozik, a zseniális Gene Hackman pedig élvezettel lubickol egy olyan nagyapa szerepében, aki egész életében elhanyagolta (a részben épp emiatt) meglehetősen fura családját, a halálos betegsége hírével beállítva viszont mindent be akarna pótolni.

A bálnalovas (2002)

Egy nagyon szigorú hagyományok igazgatta közösségben, az új-zélandi maorik között játszódik a kétezres évek elejének egyik nagy közönségkedvenc családfilmje, melynek főhőse egy olyan kislány, akinek minden képessége meglenne ahhoz, hogy az őt nevelő nagyapja örökébe lépjen a törzs élén. A nagyapja támogatja is ebben, még egy bálnát is megül, hogy megfeleljen a hagyományoknak, azonban van olyan, aminek még így sem tud.

A család kicsi kincse (2006)

Milyen nagypapa az, aki a gyerekszépségversenyre olyan koreográfiát tanít be a lányunokájának, amit a sztriptízbáras tapasztalatai alapján állított össze? Néhány otrombaságtól eltekintve valójában a legjobb fej figura az egész famíliában, és teljesen egyértelmű az is, ő mit tenne a többiek helyében, miután a családi kiránduláson váratlanul elhalálozik.

A világ összes pénze (2017)

Bő két évvel ezelőtt két feldolgozás is készült a világtörténelem egyik leghíresebb nagypapájának sztorijából, ráadásul két kiemelkedő alkotó jóvoltából. Ridley Scott filmen, Danny Boyle sorozatban dolgozta fel azt a hírhedt emberrablási ügyet, melynek során a különc olajmilliárdos John Paul Getty-t a saját családja és az egész világ próbálta győzködni, hogy ugyan fizesse már ki a váltságdíjat a saját unokájáért.

Nagypapa hadművelet (2020)

Robert De Niro egy ideje már olyan mennyiségben vállal el filmeket, hogy alakításai nem állják ki a próbát a fénykora mozijainak színvonalával. Ebbe már korábban is belefért egy nagypapa szerep egy gatyaletolós vígjátékban (Nagyfater elszabadul), de az új komédiájától azért jobbra számíthatunk. Ebben olyan nagypapát alakít, aki a lányáékhoz kénytelen költözni, ezzel pedig kitúrja a szobájából az unokáját, de a kissrác felveszi a küzdelmet az öreggel, majd a válaszlépések sem maradnak el, amivel egy mókás küzdelem veszi kezdetét.