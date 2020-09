Szívműtétje után hunyt el Mac Davis, ugyanis komplikációk léptek fel – tudatta a szomorú hírt menedzsere Jim Morey. A 78 éves férfit felesége és három fia gyászolja.

A dalszerző azzal vált híressé, hogy ő írta Elvis Presleynek a legnagyobb slágereit, mint például az A Little Less Conversation, az In The Ghetto vagy a Don't Cry Daddy című dalt.



Később azonban saját magának is írt szerzeményt, a Baby Don't Get Hooked on Me című száma a slágerlisták élére is került.

Nem sokáig tartott énekesi karrierje, később újból a háttérben kezdett el munkálkodni. Olyan nagy világsztárokkal dolgozott együtt, mint Avicii vagy Bruno Mars.