Az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar színművésznő, énekesnő-primadonna. Akadnak olyanok, akik csupán a legelső hazai celebnek tartják Fedák Sárit, egy azonban biztos: a művésznő szeretett élni és azt sem érdekelte igazán, ha ebbe némi botrány is szorul.

A 141 éve született színésznő egyike a magyar színháztörténet legnagyobb primadonnáinak, stílusa annyira meghatározó volt, hogy neve fogalommá vált a szakmában. Alig töltötte be a tizedik életévét, amikor egy nála évtizedekkel idősebb árvaszéki elnök megszeretette vele a színházat. A polgári és az elemi iskoláit nagy nehezen végig bukdácsolta. Ezt követően sikerrel elvégezte Rákosi Szidi színiskoláját, s ezzel páratlan karriert futott be, az egyébként kevésbé jó énekhangjával is, hiszen sugárzó egyéniségével, elkápráztatott mindenkit. Extravagáns stílusa korszakalkotó volt.

Nemcsak itthon, hanem külföldön is fellépett: Berlintől Párizson át, majd Londonban és Egyesült Államokban is.

Nem bírta az erős kritikát, így mindig le akarta nyűgözni a hatalom aktuális képviselőit is. A második világháborúban, illetve a vészkorszak időszakában vállalt szereplései miatt pedig a Népbíróság hamis vádak miatt, nyolc hónap börtönre ítélte, annak ellenére, hogy olyan színészóriások is mellette tanúskodtak, mint például Básti Lajos. A büntetése után sosem lépett már színpadra, hiszen "nácirajongó" művésznőként tartották számon és több évre eltiltották színpadtól.

Fedák ezek után Nyáregyházán vett egy telket, majd oda is költözött. Azonban nem sokáig élvezhette a szabad élet nyugodt pillanatait, hiszen kiköltöztették a szépen rendbe hozott házából. Az ingatlant a helyi termelőszövetkezet vásárolta fel, ezért cserébe pedig kapott egy elhagyott, egyszobás házat a faluban.

A színésznő nem nyugodott bele sorsába és készült a visszatérésre, ám egy hirtelen agyvérzés következtében elhunyt a Budai Irgalmasrendi Kórházban 1955. május 5-én, 75 évesen.

Íme néhány érdekesség a legendás színésznőről: