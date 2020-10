A legelső csók előtt mindenki izgul, majd minden további első csók előtt, pedig ránk nem világítanak közben reflektorok, és nem nézi senki árgus szemekkel, hogy megvan-e a szükséges szenvedély az ajkaink találkozásakor. Beláthatjuk, hogy nem annyira egyszerű a színészek dolga, amikor csókjelenetre kerül a sor, hiszen nem csak egyetlen ember tetszését kell elnyerniük, a partnerükén kívül a rendezőjét, és a nézőkét is. Ráadásul abban sem bízhatnak, hogy esetleges esetlenségük nem derül ki, tehát elég nagy rajtuk a nyomás, de az alábbi színészeknek még így is sikerült kiváló teljesítményt nyújtaniuk. Ők Hollywood legnagyobb csókkirályai és királynői.

Johnny DeppA színész manapság csak a viharos válása utáni bírósági ügyekkel kerül a címlapra, pedig egykor a legnagyobb csókkirályként tartották számon, és erről több női kollégája is nyilatkozott. Marion Cotillard a 2009-ben megjelent Közellenségek című film forgatásán került intimebb közelségbe a színésszel, és nem panaszkodott. „Johnny Depp nagyon kedves srác. Ideges voltam, de óvott engem. És ha tudni akarjátok, nagyon-nagyon jól csókol" – mondta, és ezzel Keira Knightley is egyetértene. Ő A Karib-tenger kalózai alatt dolgozott együtt a színésszel, és a hírek szerint a színésznő valósággal könyörgött Gore Verbinski rendezőnek, hogy írjon egy csókjelenetet a történetbe az általuk megformált karakterek között. A rendező végül beadta a derekát. „Örülök, hogy megkaptam, amit akartam. És jó volt. Nagyon jó" – mondta később Keira Knightley.



ZendayaZendaya mára kilépett a tinisztár szerepéből, az Eufóriában nyújtott alakítása még a legnagyobb kétkedőket is meggyőzte a színésznő tehetségéről. Zac Efronra azonban már sokkal korábban, A legnagyobb showman forgatásán nagy hatást tett, és nem csak a színészi tehetségével, hanem azzal is, milyen jól tud csókolni. „A valaha volt kedvenc csókom" – mondta Zac, és ha valakinek, neki igazán hihetünk, hiszen neki rengeteg színésznővel sikerült már ilyen közelségbe kerülnie munkái során.



Chace CrawfordA pletykafészek sztárja szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől a sorozat után, egyetlen szerepe sem aratott olyan zajos sikert, mint Nate Archibald megformálása az azóta már tinikultusszá vált sorozatban. Sikerült azonban hatalmasat alakítania a sorozatban, méghozzá a csókjának köszönhetően. Olyan ügyes volt, hogy akkoriban egy teljes cikket szenteltek a technikájának. Madchen Amick, akinek volt szerencséje megízlelni Chace Crawford ajkait elárulta, a színész megérdemli az első helyet. „Nagyon jól csókol. Ha valaki lehetőséget kap, hogy csókolózzon vele, biztosan nem fog csalódni" – mondta.



Adam SandlerA színészről nem a szexuális vonzereje jut először eszünkbe, inkább gondoljuk bugyutának és idétlennek a férfit, vagyis olyannak, amilyen filmekben – legalábbis többségében – szerepelt. Ezért is ő a legváratlanabb férfi a listán, pedig nem is egy olyan színésznő van, aki több mint elégedett volt Adam Sandler teljesítményével, amikor a csókolózásra került a sor. Erről Brooklyn Decker vallott, aki a Kellékfeleség című filmben csókolózott a színésszel. „Megdöbbentett, milyen jól csókolt. Nagyon jó volt, és emellett igazi úriember is, így azt hiszem, az egész egyszerűen szép élmény volt" - mondta. Azt is hozzátette, nem ő az egyetlen a színésznők között, aki így gondolja. Jennifer Aniston is nagyon várta a közös csókjelenetüket Adam Sandlerrel, állítólag még SMS-eket is küldött a színésznek, és visszafelé számolta a napokat.



Milo VentimigliaMilo mind a filmekben, mind a sorozatokban letette a névjegyét, a színészt a legtöbben a Szívek szállodája című sorozatban ismerték meg, mint a balhés Jess Mariano, aki elrabolta a Rory Gilmore szívét. Később feltűnt a Hősökben és filmekben is, most pedig a Rólunk szól című sorozatban láthatjuk Mandy Moore oldalán, aki őszintén vallott arról, hogy milyen érzés volt Milóval csókolózni. Elárulta, a színész a legjobb, akivel valaha dolga volt, már ami a csókolózást illeti. Az is kiderült, hogy Milo nem fél bevetni a nyelvét, ha a helyzet úgy kívánja.



Selma BlairHabár a színésznő főként mellékszerepekben volt látható, a legtöbben a Kegyetlen játékok című filmben ismerték meg őt, de természetesen nem ez volt az egyetlen film, amiben láthattuk. Játszott a Rád vagyok kattanva című filmben, a Doktor Szösziben, és persze az Édes kis semmiségben. Mindezek közül mégis a Kegyetlen játékokban nyújtott alakítása maradt meg leginkább az emberek emlékezetében, nem másért, mint azért, mert Sarah Michelle Gellarral csókolózott a filmben, ráadásul sok dicséretet zsebelt be Selma Blair ezért a csókért.