Csiszár Imre rendezése az Újszínházban - Fatornyok

Ezzel a darabbal zárták be 1944-ben a Nemzeti Színházat és az ostrom után 1945-ben, éppen nagy sikere miatt, a Vígszínház ezzel a színművel nyitott, a főbb szerepekben az eredeti szereposztással. A Fatornyok szimbolikus cím: a szülőföld ellenállhatatlan vonzásának és kitörölhetetlen emlékének a jelképe. A történet a második világháború előtti nyáron kezdődik, amikor Erdély egy részét épp visszacsatolták Magyarországhoz. A sors így két hazát ad, az egyik az asszonyé, a másik a német származású férjé. Zilahy nem ítélkezik, csak hagyja, hőseit, hogy befussák a sors által rájuk szabott utat. Szeretetteljes, egymást ugrató, derűs miliőből, két ország (egész Európa) viaskodásának színterévé válik egy család élete.

A részletekért kattints ide!

Időpont: 2020. október 25. 15:00

Helyszín: Újszínház, Bubik István Stúdiószínpad

1061. Budapest, Paulay Ede u. 35, Újszínház

Gyulai Kolbászolás – és Gasztroséta

Gyulai Kolbászolás - és Gasztroséta a Gyulai kolbász hazájában címmel 2 napos gasztro programra hívják a látogatókat Gyulán. Az érdeklődőket 7 állomás várja Gyula belvárosában, ahol különböző kézműves kolbászokat csípős és nem csípős kivitelben van lehetőség megkóstolni. Ezen felül pálinka és sörök széles választéka várja azokat is, akik az evés mellett a szomjúságukat is különleges italokkal szeretnék oltani. Gyermekekkel is kiváló program a hétvégére, mivel tökfaragó családi délután és bábszínház is várja a családosokat.

A további részletekért kattints ide!

Időpont: 2020. október 23-24.

Helyszín: Gyula, belváros

Malac a jégen rendezvénysorozat, Békéscsaba

A disznótoros hagyományok jegyében kerül megrendezésre a Csabai Rendezvény pajtában egy nagyszerű programsorozat, ami a Malac a jégen elnevezést kapta. A hosszú hétvége során lesz látványdisznóvágás disznótoros ebéddel, korcsolyázási lehetőség és egész napos családi programok, mint például gokartos ügyességi feladatok, részegszemüveges akadályverseny, valamint interaktív foglalkoztató feladatok is. A háttérben a hangulatot mindegyik nap nagyszerű zenekarok biztosítják.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.

További információkért kattints ide!

Időpont: 2020. október 23-25.

Helyszín: Csabai Rendezvénypajta

5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/1

Liszt Fesztivál, Gödöllő

Idén 19. alkalommal kerül megrendezésre a Liszt Fesztivál a gödöllői Királyi Kastélyban. Az első napon, csütörtökön Beethoven összes zongoraversenyét hallgathatják meg az érdeklődök fiatal zongoraművészek előadásában. Szombaton Szabadi Vilmos hegedű szólóestjét élvezheti a hallgatóság, vasárnap pedig egy hegedű, zongora és gordonka trióestre várják a zenekedvelőket.

A jegyvásárlásra online van lehetőség.

Részletekért kattints ide!

Időpont: 2020. október 22., október 24-25.

Helyszín: Királyi Kastély, Gödöllő

World Press Photo 2020 kiállítás

A World Press Photo már 60 éve segíti és támogatja a sajtó- és dokumentarista fotózást szerte a világban. A látogatók az évről évre megrendezett kiállításon olyan eseményeket, történeteket, hétköznapi pillanatokat ismerhetnek meg, amelyekre máskülönben nem figyelnének fel. A benevezett képekről a fotózás neves szakembereiből álló zsűri dönt, amely minden évben új tagokból épül fel. A kiállítás 151 felvételét a nemzetközi zsűri 73996 fotóból állította össze. Az elmúlt két évben a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás a második leglátogatottabb volt az egész világon. Idén is van magyar díjazott Esther Horvath személyében, aki a környezet kategóriában kapott első díjat.

A bővebb tájékoztatásért kattints ide!

Időpont: 2020. október 25-ig

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest