Hatalmas elismerés Király Leventének, aki ezzel a könyvvel emléket állít Ennio Morriconénak, aki egy igazi Mester volt, és akivel hatalmas öröm volt együtt dolgozni. Nagy zeneszerző volt, aki tehetségével több filmemet gazdagította. Igazán megilleti őt a tisztelet, hogy a nagyközönség jobban megismerhesse – idézi a Bors Jean-Paul Belmondo francia színészt.

A könyv, ami egy csodagyerekről és egy világhíres olasz zeneszerzőről szól, november elején került a boltokba.

"Édesapám trombitaművész volt, és azt akarta, hogy én is trombitáljak. Emlékszem, drámai volt, ahogy a tanulmányaimat kezdtem: a szolfézzsel nagy nehézségeim voltak. Apám szigorúságának hála azonban hamar az osztály legjobbja lettem. A tanárok, emlékszem, a csodámra jártak, és mint valami csodagyereket, úgy hordoztak közbe. Én annyira szerettem a zenét, hogy néha még enni is elfelejtettem. Mikor a család ebédelt, én mindig a zongoránál ültem, és komponáltam. Még karácsonykor is szolfézst tanultam, mert édesapám, ha nem tetszett valami, mindig tanulással büntetett. (...) Amikor gyerek voltam, két vágyam volt: először orvos, majd később sakkozó szerettem volna lenni. Mindkét esetben ki akartam volna tűnni a saját szakterületemen. Azonban apám, Mario, aki hivatásos trombitás volt, másképp gondolta. Egy nap trombitát tett a kezembe, és azt mondta nekem:

Az egész családomat ezzel a hangszerrel tartottam el. Ugyanezt fogod csinálni te is a családoddal." - olvashatóak Ennio szavai a könyvben.