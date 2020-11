1.

Valószínűleg ő az egyetlen hollywoodi sztár, aki nem fiatalítani, hanem öregíteni próbálja magát. Rendszeresen azt állította ugyanis, hogy 1949-ben született, vagyis hat évvel idősebb az igazi koránál.

2.

A valóság ezzel szemben az, hogy 1955. november 13-án született, Caryn Elaine Johnson néven. Az édesanyja tanárként és ápolónőként dolgozott, az édesapja lelkész volt.

3.

A művésznevének egyik fele, a – nem lehet szebben mondani – pukipárna angol nevéből, a „whoopee cushion" szóból jött. Karrierje kezdetén ugyanis rendszerint olyan helyeken lépett fel, ahol másokkal kellett szűk helyen együtt öltöznie, ő pedig nem fogta vissza magát, ha a szelekről volt szó - ekkor aggatták rá ezt a jelzőt.

4.

A Goldberget pedig maga választotta, mert közel érezte magához a zsidó identitást, és egyben összezavarni és provokálni akarta azokat, akik szerint egy fekete nem lehet zsidó.

5.

A tinédzserkora rendkívül zűrösre sikeredett. Diszlexiája miatt nehezen ment neki a tanulás, kirúgták az iskolából, és drogfüggő lett. Majd hozzáment a drogrehabilitációjában segítő pártfogójához és 18 évesen gyereket szült neki.

6.

Mielőtt színésznő lett volna, dolgozott konyhalányként, pincérnőként, kőművesként, pénztárosként és halottasházi sminkesként is.

7.

1978-ban tanúja volt, amikor San Diego felett egy utasszállító repülőgép kigyulladt, majd kettétörve lezuhant. Azóta retteg a repüléstől, a New York és Los Angeles közötti utazásait például évtizedekig egy privát busszal bonyolította.

8.

Karrierjét a szórakoztatóiparban improvizációs színtársulatokban és standup-komikusként kezdte. A színpadon figyelt fel rá Steven Spielberg is, akinek élete első jelentős filmszerepét köszönheti a Bíborszínben, melyért rögtön Oscarra is jelölték.

9.

Azon kevés (15) személyek egyike, aki a történelem során elnyerte a showbusiness négy legnagyobb díja, az Oscar, az Emmy, a Tony és a Grammy mindegyikét. Az Oscar-díjat a Ghost mellékszerepéért kapta meg, és ezzel 1991-ben ő lett a második afro-amerikai nő, aki a legrangosabb színészi díjban részesült.

10.

A legtöbben persze a vígjátéki szerepei révén emlékeznek rá, ezek közül is kiemelkedik az Apáca show óriási sikere. A zenés komédia dalbetétjeiben mindig Whoopi Goldberg saját hangja hallható, amivel alaposan meglepte a forgatáson a képzett énekes kolléganőket is.

11.

Háromszor házasodott, a már említett tinédzserkori eseten kívül rövid ideig David Claessen operatőr és Lyle Trachtenberg szakszervezeti elöljáró felesége is volt. Náluk jóval hosszabb párkapcsolat fűzte viszont azokhoz a színészkollégáihoz, akikhez nem ment hozzá, jelesül Ted Dansonhoz és Frank Langellához.

12.

Óriási rajongója a Star Trek világának, sőt gyerekként Nichelle Nichols alakítását látva döntötte el, hogy színésznő szeretne lenni. A sorozatban Uhurát játszó színésznő volt ugyanis az egyetlen fekete nő a tévében, akit nem cselédként látott. Később híres színésznőként már maga jelentkezett a Star Trek alkotóinál, és Az új generáció szériában fontos szerepet is osztottak rá.

13.

1994-ben ő lett az első nő, aki egyedüli házigazdaként vezette az Oscar-gála showját. Később még további három alkalommal töltötte be ezt a szerepet.

14.

Íróként is aktív, összesen hét gyerekkönyvet és négy nem fikciós, főként önéletrajzi kötetet jegyez.

15.

A mozifilmes karrierjét már jó ideje nem ambicionálja, de azért rendszeresen felbukkan kisebb szerepekben és szinkronhangként is a nagyközönség előtt. Legutóbb a The Stand című sorozatban volt látható, és folyamatosan fut a The View című tévés talkshow is, aminek ő az egyik házigazdája.