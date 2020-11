Nem szerepelhet a Legendás állatok és megfigyelésük című film harmadik részében Johnny Depp miután pert veszített a The Sun nevű lap ellen, amely nőverőnek titulálta őt. Úgy tűnik, az alkotók máris megtalálták az utódját, Mads Mikkelsen személyében.

Johnny Depp jó ideje pereskedett a The Sun című bulvárlappal, amely nőverőnek állította be a színészt. Miután elveszítette a pert, a Warner Bros. filmstúdió felkérte, mondjon le a Legendás állatok és megfigyelésük című film harmadik részében, a főgonosz, Gellert Grindelwald szerepéről.

A film alkotói elkezdték keresni, Johnny utódját, és úgy tűnik, meg is találták az ideális jelöltet, az 54 éves dán színész, Mads Mikkelsen személyében. A sztár már el is kezdett tárgyalni a stúdióval, úgy tudni, a rendező, David Yates kifejezetten dán színészt szeretett volna a karakternek. A folytatás 2022 nyarára várható – írta a The Guardian.