Mindenki kedvence volt a kanadai sorozat, a Váratlan utazás . Az utolsó évadot 1996-ban vetítették a tévék, ám a szereplőkről nem sokat hallottunk azóta. Utánajártunk, hogyan él és milyen most Sarah Stanley, Felicity King, Felix King, Gus Pike, Olivia King, Alec King, Janet King és Jasper Dale.

Sarah Polley - Sarah Stanley

Sarah Polley játszotta a sorozat főszereplőjét, a kis Sara Stanley-t, aki édesapja kétes jogi ügyei miatt nagynénjéhez, Hetty Kinghez utazik Avonlea-be. Sarah karrierje a Váratlan utazással indult, majd 2009-ben szerepelt Jared Leto oldalán a Mr. Nobody-ban. Utolsó szerepét 2010-ben vállalta a Trigger című drámában. A szőke szépség ezután a kamera másik oldalát választotta, filmrendező lett. 2006-ban az Egyre távolabb című filmjéért Oscar-díjra is jelölték a Legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában. 2012-ben ismét nagy sikert ért el az Apáim története című dokumentumfilmmel, 24 díjat zsebelt be az alkotással. A 41 éves Sarah jelenleg Torontóban él második férjével és két kislányával.

Gema Zamprogna - Felicity King

A King család legidősebb és legszemtelenebb gyermekét, a Felicity-t alakító Gema Zamprogna idén 44 éves. Mondhatni elfordult a színészettől, pár epizódszerepet vállalt csak a Váratlan utazás után. Művészi vénáját máshogyan kamatoztatja: férjével - akitől három gyermeke született - pilatesstúdiót alapított, valamint színészetet és táncot tanít.

Zachary Bennett - Felix King

Zachary Bennett, aki idén töltötte be negyvenedik életévét, a Váratlan utazás után is a színészi pályán maradt Kanadában. Folyamatosan dolgozik, több tévésorozatban és játékfilmben is szerepelt. 2004-ben egy indie rock bandát alapított Yonder néven, 2008-ban azonban átkeresztelték magukat Tin Star Orphans-ra, aminek mai napig a gitárosa és énekese. 2012-ben feleségül vette szerelmét, Meaghan Denomme-ot, aki Zachary ügynökének asszisztense volt.

Michael Mahonen - Gus Pike

Az 56 éves Michael Mahonen már a Váratlan utazás előtt is sikeres színész volt, és a sorozat után is a pályán maradt, filmekben és tévéműsorokban is szerepelt. Legnagyobb sikereit a Homokvihar című filmmel érte el, melyet ő írt és rendezett. 29 díjat zsebelt be az alkotással. Mahonnen már több mint tíz éve a Requisite Films filmgyártó cég elnöke és kreatív igazgatója. Magánéletéről semmit sem tudni.

Mag Ruffman - Olivia King

Mag Ruffman már 63 éves, de megőrizte fiatalos lendületét és sugárzó szépségét. A színésznő a Váratlan utazás sikerei után is a pályán maradt, több sorozatban, filmben és színházi darabban szerepelt, valamint szinkronszínészként is dolgozik.Több mint 30 éve Daniel Hunter házastársa, akivel sokszor együtt is dolgoznak.

Cedric Smith - Alec King

Cedric Smith 77 éves, utoljára 2014-ben vállalt filmszerepet A The Christmas Switch. című filmben. Egy fia született 1993-ban, Darcy Montgomery Smith.

Lally Cadeau - Janet King

Lally Cadeau, születési nevén Alice Mary Cadeau 72 éves. A Váratlan utazás után is a tévében maradt aktív, számtalan sorozatban és tévéfilmben szerepelt. 2018-ban megözvegyült, férjével két fiút neveltek fel, ám a színésznőnek van egy idősebb lánya is az előző kapcsolatából.

R.H. Thomson - Jasper Dale

A Váratlan utazás kissé szórakozott feltalálóját, Jasper Dale-t alakító R.H. Thomson a 73. életévét tapossa, és jelenleg is aktív színész. A Netflix sorozatában, a nagy sikerrel futó Anne with an E (az Anne a Zöld Oromból remake-je) című sorozatban ő játszotta Matthew Cuthbertet. Thomson házas, két felnőtt fiú édesapja.