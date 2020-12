A napokban egy újabb legenda távozott a koronavírus miatt, Bergendy István is elkapta a betegséget, majd tüdőgyulladás alakult ki nála, nem tudták megmenteni az életét. Lánya azt mondja, jó egészségügyi állapotban volt előtte, hirtelen fordult rosszra az állapota.

A Süsü betétdalának vagy a Darabokra törted a szívem című ikonikus sláger szerzőjét az egész zenészvilág gyászolja. Több neves alkotó is neki köszönheti karrierjét, például Szörényi Levente is, aki így emlékszik vissza a kezdetekre, amikor a Dália presszóban megismerkedtek:

„Nyakkendőben, illedelmesen ültek, táncoltak a fiatalok. Bergendyék zenéltek. Egy haverom odarángatott, hogy bemutasson. A szünetben meg is hallgatott, néhány menőbb számot eljátszottam neki. Rögtön meg is hívott a zenekarába, de nem mentem, viszont olyan szóbeszédet indított el 'a fiatal srácról, aki marha jól gitározik', hogy pillanatok alatt ismert lettem, elindította a karrierem" – mesélte a zenész a Blikknek.

De Póor Péter életében is fontos szerepet töltött be Bergendy István, hiszen ő fedezte fel anno a tehetségét.

„Nagyon sajnálom, kiváló szaxofonos és hangszerelő volt, mint embert is nagyon kedveltem őt. Régen találkoztunk, de mindig is fontos szereplője volt az életemnek, hiszen ő volt az, aki 1962 környékén felfedezett. A hajdani Ifjúsági Klubban hirdettek meghallgatást, ahova ismeretlen énekesként én is jelentkeztem. Kiválasztott, így lehetőséget kaptam a zenekartól, hogy nagyobb publikum előtt felléphessek. Szomorú vagyok, hogy Pisti nincs már köztünk, hiányozni fog, rendkívüli ember volt"