"Az idei karácsony sokban eltér az eddigiektől. A világjárvány olyan nem várt nehézségeket hozott, melyeket eddig elképzelni sem tudtunk. Én hiszek a zene lélekgyógyító erejében és abban, hogy egy-egy dal megnyugvást, békét tud hozni a szívünkbe. Bízom benne, hogy a CD-n és a majd a koncerten hallható dalok a körülmények ellenére is segítenek teljesebbé tenni ezt az ünnepet. Csodálatos élmény volt ilyen neves előadókkal együtt énekelni. Nem csak fantasztikus énekesek, és duett partnerek, de lenyűgöző emberek is. Az ő nevükben is kívánok áldott, békés ünnepeket mindenkinek!" - nyilatkozta Jennifer.

Jennifer a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán szerezte diplomáját klasszikus énekművész szakon, aki mindamellett, hogy operaáriákat is énekel elsősorban a pop műfajában alkot. Fiatal kora ellenére fellépett már a világ számos rangos színpadán, többek között a New York-i Carnegie Hallban, Bécsben a Wiener Konzerthausban, illetve Magyarországon a Magyar Állami Operaházban és a Művészetek Palotájában is. Olyan világsztárokkal énekelt közös produkcióban, mint Katharine McPhee amerikai énekesnő, Aida Garifullina orosz szoprán, Ramón Vargas mexikói tenor vagy David Foster tizenhatszoros Grammy-díjas zongoraművész. Quincy Jones a huszonhétszeres Grammy-díjas amerikai zeneszerző, producer az énekesnő tehetségét látva azt írta, hogy "Drága Jennifer, amit képes vagy látni, azzá képes vagy válni. Csináld meg kislány!"