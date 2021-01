1Mel Columcille Gerard Gibson néven született 1956. január 3-án. Az első két, különleges keresztnevét ír szentek után kapta.

2Az édesanyja Írországban született, az édesapja az Egyesült Államokban, de szintén ír ősöktől.

3Noha mindenki ausztrálként ismeri, és magát is annak vallja, de Mel Gibson az óceán másik oldalán, a New York állambeli Peekskill városában látta meg a napvilágot, és már 12 éves volt, amikor a családjukkal Amerikából Ausztráliába költöztek. Az apja egy tévés kvízműsor megnyerése és egy munkahelyi balesetért kapott kártérítés révén tudott elég pénzt gyűjteni az új élethez.

4Ugyanakkor rendelkezik ausztrál gyökerekkel is, hiszen az operaénekes anyai nagyanyja, Eva Mylott ott született és élt.

5Tíz testvére van, közülük kilenc édestestvér (ő a hatodik a születési sorban), egyet pedig már Ausztráliában fogadtak örökbe a szülei.

6Az édesapja egy ultrakonzervatív, az egyház modernizációját elutasító vallási irányzat híve, sőt íróként szószólója is. Mel Gibson is világéletében rendszeresen gyakorolta (ugyanezt) a vallását, minden birtokán kápolnát is építtetett, hogy naponta mehessen misére.

7A Sydney-ben található Új-Dél-Wales Egyetemen folytatott színházi tanulmányokat olyan iskolatársak mellett, mint a később szintén híres színésszé váló Judy Davis és Geoffrey Rush. Utóbbival lakótársak is voltak.

8Az áttörést a karrierjében a Mad Max főszerepe hozta el, aminek a szereplőválogatására eredetileg csak a lánytestvérét kísérte el, de mivel előző éjjel egy kocsmai verekedésbe keveredett, és tele volt a feje sérülésekkel, felfigyeltek rá, és behívták őt is.

9Az első feleségével olyan fiatalon ismerkedett meg, hogy akkoriban még nem számított ismert sztárnak, sőt egy társkereső szolgáltatás révén jöttek össze. 31 évig éltek házasságban, a 2011-es válásuk során pedig Hollywood történetének legnagyobb vagyonmegosztási összegét, 850 millió dollárt fizetett ki Gibson.

10Összesen kilenc gyereke született három anyától. Hét a hosszú életű első házasságából, egy a következő párkapcsolatából egy orosz modellel, egy pedig a jelenlegi barátnőjétől, Rosalind Ross forgatókönyvírótól.

11A színészi karrierje legjellegzetesebb szereptípusa (lásd Mad Max, Halálos fegyver, A rettenthetetlen, A hazafi, Jelek, Váltságdíj, A sötétség határán, Az utolsó emberig) az olyan hős, akinek valamelyik családtagja meghalt vagy veszélyben van, ő pedig harcba száll ezért az egész világgal, miközben persze a saját démonaival is meg kell küzdenie.

12A Halálos fegyver-filmekben Riggs nyomozó nem véletlenül rajongója „A dilis trió" (The Three Stooges) nevű humoristacsapatnak, ugyanis Gibson maga is imádja őket.

13Karrierje legnagyobb sikerét A rettenthetetlennel érte el, amiért két Oscar-díjat is kapott (legjobb film, legjobb rendezés). Eredetileg el sem akarta vállalni a film főszerepét, mert túl öregnek érezte magát hozzá. Felajánlotta viszont, hogy szívesen megrendezné inkább, mire a producerek alkut kötöttek vele: megrendezheti, ha ő lesz a főszereplő is.

14Bipoláris zavarban szenved, amivel csak a kétezres évek elején, egy különösen súlyos, öngyilkos gondolatokkal terhelt korszak (és a karrierjében több évnyi kihagyás) révén nézett szembe. Így vallott róla: Mindentől féltem, amitől félni lehet: onnantól kezdve, hogy nem lesz elég tej a müzlimhez, odáig, hogy valaki megjelenik egy nagy bárddal és levágja a micsodámat. Amikor rájöttem, hogy ezek az időszakok az életemben a rendkívül intenzív és termékeny szakaszokkal váltogatják egymást, csak arra gondolhattam, hogy mániás depresszióban szenvedek." A mentális problémái összefüggenek az alkoholizmusával is, amely számos büntetőügyet eredményezett már az élete során.

15A gödörből A passió elkészítése révén sikerült kilábalnia, amit már hosszú évek óta szeretett volna tető alá hozni, de a nagy stúdiók nem láttak benne az anyagi siker lehetőségét. Végül a saját cégével, a saját pénzéből 25 millió dollárt befektetve rendezte meg a filmet, és óriási sikert aratott vele.