Ha már néhány nappal ezelőtt számba vettük a kedvenc filmjeinket 2020-ból , itt az ideje az előretekintésnek is az új év kezdetén. Annál is inkább, mert 2021 igencsak sűrű mozis évnek ígérkezik, elhalasztott bemutatókkal a járványsújtotta előző esztendőből, és izgalmas friss alkotásokkal egyaránt. Listára gyűjtöttük hát azokat a filmeket, amelyek kedvéért mi biztosan be fogunk ülni idén a moziba, amint lehetséges!

DűneAz óriási kultusznak örvendő scifi-regénysorozat mozgóképes adaptálásába már sokaknak beletört a bicskája, de ha valaki, Denis Villeneuve képes lehet a bravúrra. A kanadai rendező a Szárnyas fejvadász 2049-el már megmutatta, hogy milyen értő módon képes hozzányúlni klasszikusokhoz, a magyarországi forgatás miatt pedig aztán pláne kíváncsiak vagyunk a Dűnére!

Nincs idő meghalni

Utoljára láthatjuk Daniel Craig-et a 007-es ügynök szerepében, így egy korszak kapja meg a lezárását a Nincs idő meghalni című epizóddal. De nem csak emiatt várjuk, hanem mert a rendezője is több mint ígéretes (Cary Fukunaga – True Detective, Hontalan fenevadak), és mert maga James Bond karaktere is elég különleges helyzetből kezdi a történetet.

A feleségem története

Nagy örömünkre a listánkra egy magyar filmet is beválogathattunk, és ezt nem bármiféle elfogultság miatt tettük, hisz a nemzetközi filmvilágban is nagy várakozás övezi Enyedi Ildikó következő rendezését. Főként az előző filmje, az Oscar-jelölésig jutó Testről és lélekről okán, de a sztárfőszereplői, a francia Léa Seydoux és Louis Garrel miatt is – és azt se felejtsük, hogy A feleségem története a magyar irodalom egyik remekművéből, Füst Milán regényéből készült!

French Dispatch

Wes Anderson minden új rendezése esemény, és már szokásosan mindegyikben sztárszínészek sokasága csinál élvezettel bohócot önmagából egy látványában és történetében is végletekig stilizált mozi keretében. Nem lesz ez másképp az idei évben érkező új filmjében sem, amely ráadásul egyben személyes szerelmeslevél a francia (mozi)kultúrához is.

Amerikába jöttem 2.

32 év. Ennyi telt el az Amerikába jöttem óta, ami a VHS-korszak csúcsán vált közkedvelt kultfilmmé a magyar háztartásokban. Eddie Murphy álruhás afrikai uralkodóként most 32 év múltán ismét visszatér Amerikába, és a legdurvább az egészben az, hogy a kísérőjével együtt mintha alig öregedtek volna bármit is az első kaland óta.

Fekete Özvegy

Az utóbbi években néhányszor már csömörünk lett a szuperhősös szuperprodukciók dömpingjétől, de tavaly a koronavírus miatt nélkülöznünk kellett őket, így már-már hiányoznak. A 2021-es kínálatból Scarlett Johansson budapesti kalandját emeltük ki, melyben ráadásul a fővárosunk végre nem Berlint, Moszkvát vagy Párizst játssza, hanem önmagát. Az Amerika Kapitány: Polgárháború eseményei után játszódó történetben ugyanis Budapesten keres menedéket a Fekete Özvegy, de megtalálja a múltja és az új feladat is.

Top Gun: Maverick

Nagy divat manapság az egykori filmsikerek nosztalgikus felújítása, akár remake, akár tévésorozat, akár teljesen új verzió formájában. Tom Cruise viszont úgy gondolta, nem olyan öreg ő még, hogy ne szállhatna újra repülőbe, így egyszerűen folytatást készített a nyolcvanas évekbeli, egy egész generációt elvarázsoló világsikeréhez. A reményeink szerint nem csak a nosztalgia miatt lesz érdemes megnézni, Tom Cruise pedig idén még egy újabb Mission: Impossible-részben is akciózik majd a vásznakon!

Szellemirtók – Az örökség

Egyszer már megpróbálták feléleszteni a Szellemirtókat egy női változattal, de az a kísérlet nem aratott túl fényes sikert. Ezúttal viszont az eredetit rendező Ivan Reitman fia, a saját jogán is ígéretes alkotó Jason Reitman (Juno, Egek ura) vág bele a dologba, ráadásul a papa produceri felügyelete mellett, és az eredeti szereplőgárda mozgósításával! Azt még nem tudni, hogy Bill Murray-ék milyen és mekkora szerepben láthatók az új részben, de abban biztosak vagyunk, hogy melyik zene fog szólni a felbukkanásukkor...

Mátrix 4.

Sokak szerint már a második és a harmadik rész is rossz ötletnek bizonyult, de az ezredforduló környékének tán legemblematikusabb filmsikere most megkapja a negyedik részét is. A történet még szupertitkos, de az biztos, hogy visszatér Neo, Trinity és Niobe is, a rendezői székben pedig a Wachowski-fivérekből időközben Wachowski-nővérekké váló rendezőpárosnak már csak az egyik fele ül majd.