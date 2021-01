Az immár hátunk mögött lévő 2020-as év számtalan áldozatot követelt. Sajnos minden ember életéből elvett valami igazán fontosat. A koronavírus-járvány több ártatlan embernek a legdrágább kincsét, az életét rabolta el. Nagy Szilárd és Ragány Misa rájuk emlékezve dolgozta fel az EDDA Művek egyik legnagyobb klasszikusát az Utolsó érintés című slágert, amely új hangszereléssel (Gömöry Zsolt és Szűcs Norbert), szöveggel (Nagy Szilárd, Ragány Misa, Toldi Tamás) kiegészülve 2020 áldozataira emlékezik Eltévedt szép világ címmel.

Nem vagyunk egy klasszikus feldolgozás zenekar, de ha Pataky Attila felajánlja nekünk, hogy feldolgozhatnánk egy EDDA slágert, arra nem mondhatunk nemet. Hatalmas megtiszteltetés ez számunkra és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ránk esett a választása, hiszen eddig még senki sem dolgozta fel egyetlen nótájukat sem. A dalválasztás pedig mindhármunknak szinte természetes volt.

– fogalmazott Misa, aki Szilárddal egyetemben gyerekkora óta isteníti az EDDA Műveket.

Óriási EDDA rajongók vagyunk mindketten, és szinte missziónknak éreztük, hogy tovább vigyük a régi nagy legendák dalait. Az Utolsó érintés 2020 nem csak ezért mérföldkő számunkra, hanem azért is, mert Attila is velünk énekel és szerepel a klipben. Ez szinte még most is felfoghatatlan számomra.

– fogalmazott Nagy Szilárd.

Eddig nem dolgoztam még senkivel ilyen típusú munkában. Számtalan megkeresés érkezett a több mint negyven év alatt, de eddig mindenkinek nemet mondtam. De amikor a fiúkat megismertem tudtam, hogy a szívemre kell hallgatnom, ami azt súgta, hogy sikeres lesz a közös munkánk. A szöveg átírását is teljesen rájuk bíztam, arra bíztattam őket, hogy tegyék bele magukat. Az új szöveg az első sortól az utolsóig valóságos és nagyon szeretem.

– mondta Pataky Attila, aki Gömöry Zsolt zeneszerzővel együtt büszkén szerepelt a hamarosan megjelenő klipben is, amelyet Kiss Péter Balázs rendezett.

Az új hangokon, és új szöveggel megszólaló, ám mindenki szívének ismerős dal, és a hozzá tartozó videoklip január 7.-én csütörtökön debütál majd.

Az előadópárosra az év elején még nagy feladatok várnak, hiszen a Drága Hazám című dalukkal versenybe szállnak az év legjobb dala kitüntető címért a Duna Televízió A DAL című műsorában, amely január 30-tól lesz látható a képernyőn.