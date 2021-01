1.

Philip David Charles Collins néven született Londonban 1951. január 30-án. Az édesapja biztosítási ügynökként dolgozott, az édesanyja híres ügynök volt a brit színházi és filmes szakmában.

2.

A szórakoztatóipari pályafutását gyerekmodellként és gyerekszínészként kezdte. Élete első kamerák előtti munkáját a Beatles nevezetes Egy nehéz nap éjszakája című filmjében kapta, a rajongó tiniközönség egyik tagjaként.

3.

A beceneve Kis Elvis, utalva a zenei képességeire és a testmagasságára (168 cm) egyaránt.

4.

Ötéves korában egy játékdobot kapott karácsonyra, és örök szerelem lett belőle. Iskolai együttesek után a Freehold és Flaming Youth nevű zenekarokban dobolt, majd a korszakos rockbanda Genesishez csatlakozva lett belőle híres zenész.

5.

A Genesisben is dobosként kezdte, bár néha háttérénekesként beszállt a frontember Peter Gabriel mögé. Amikor Peter Gabriel 1975-ben otthagyta az együttest, rengeteg énekest meghallgattak potenciális utódjaként, de végül Phil Collins lépett a helyére – és a színpad rivaldafényébe a dobok mögül.

6.

Ennek ellenére máig nem tartja magát énekesnek. Szerinte ő egy dobos, aki egy kicsit énekel is.

7.

Az első szólóalbumán szereplő In the Air Tonight című szám legendás betétdal lett a Miami Vice sorozatban. Később Phil Collins egy tévés kvízmester kameószerepében színészként is felbukkant a sorozatban.

8.

Az I Wish It Would Rain Down című dalához készült videoklipben eljátszotta, hogy elnyeri az Oscar-díjat. Tíz évvel később a Tarzan betétdaláért tényleg megkapta.

9.

A kedvenc gitárosa és közeli barátja Eric Clapton, aki két dalában is közreműködött (If Leaving Me Easy, I Wish It Would Rain Down). Cserébe Collins is játszott többször Clapton lemezein (például a Bad Love című számban ő dobol és vokálozik).

10.

A zenei mellett a színészi munkássága is figyelemreméltó. A Szigorúan piszkos ügynök és a Buster című mozifilmekben főszerepet is játszott (utóbbi betétdaláért Oscar-jelölést is begyűjtve), többször adta hangját animációs karaktereknek (A dzsungel könyve 2., Balto), a Steven Spielberg által rendezett Hook-ba pedig egy kis kameó erejéig ugrott be.

11.

Háromszor nősült, az utolsó házasságának 2008-ban lett vége.

12.

Öt gyermeke született, közülük a leghíresebb az egyre jelentősebb hollywoodi karriert befutó Lily Collins (Tükröm, tükröm, Ahol a szivárvány véget ér, Emily Párizsban).

13.

Meglehetősen furcsa hobbinak hódol: óriási rajongója a texasi függetlenségi háború egyik nevezetes eseményének, az Alamo-erőd ostromának. Gyűjti a korabeli emléktárgyakat, és könyvet is írt a témában.

14.

2009-ben végleg fel kellett hagynia a dobolással a gerincbántalmai miatt.

15.

A tavalyi év elején a zenésztársaival bejelentették, hogy az újra összeálló Genesis koncertturnéra indul. Ez a világjárvány miatt eddig nem tudott megvalósulni, de a tervek szerint 2021 őszén már ismét színpadon állnak majd, a dobok mögött Collins legnagyobb fiával.