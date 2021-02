Filmszínészi dinasztiából származik, vették már őrizetbe párkapcsolaton belüli erőszak miatt, kedvenc színészt a Harry Potter-filmekből választott, és épp most született meg a kisbabája egy másik hollywoodi sztártól. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 30. születésnapját ünneplő Emma Roberts kapcsán.

1. Emma Rose Roberts néven született New Yorkban, igazi színészcsaládba. Édesapja a nyolcvanas-kilencvenes évek akciómozijainak jellegzetes karakterszínésze, Eric Roberts (aki máig filmek százaiban játszik, és azért egy Oscar-jelölést is begyűjtött a Szökevényvonatért), nagynénje pedig a szupersztár Julia Roberts.

2. Az ősei között írek, angolok, skótok, németek, svédek és walesiek is találhatók.

3. Még kisbabakorában szakítottak a szülei, ettől kezdve az édesanyja egyedül nevelte.

4. Julia nagynénjével viszont nagyon közeli a kapcsolata, és kisgyerekként rengeteget lógott a forgatásain. Ez az élmény erősen befolyásolta abban, hogy ő is színészi pályára lépett.

5. Élete első mozifilmes szerepét tízévesen a Betépve hozta el, amiben Johnny Depp lányát játszotta.

6. Híressé a Nickelodeon tinisorozata, a Nincs mese tette. A tévéműsorhoz kapcsolódva zenei karriert is kezdett és a toplistákra felkerülő albuma is jelent meg.

7. Amikor csak teheti, elkerüli a légiközlekedést, ugyanis retteg a repüléstől.

8. 157 centiméter magas.

9. A kedvenc színésznői és példaképei közé Anne Hathaway-t, Drew Barrymore-t, Winona Rydert és Rachel McAdamst sorolja. A kedvenc férfiszínészének neve már meglepőbb: ő Rupert Grint, azaz Ron Weasley a Harry Potter-filmekből.

10. A hobbijai közé a röplabdázás, az úszás és a pénztárcák gyűjtése tartozik.

11. Éveken át járt jegyben Evan Peters színészkollégájával, akivel az Amerikai Horror Story sorozatban többször együtt is játszottak. Egy különösen heves hotelszobai veszekedésük, sőt verekedésük miatt rájuk hívták a rendőröket, akik aztán csak Emma Robertset vették őrizetbe, mivel kettejük közül csak a fiún voltak külsérelmi nyomok. Peters persze nem tett aztán feljelentést, így nem lett következménye az ügynek.

12. 2019 óta egy másik tehetséges fiatal színész, Garrett Hedlund a párja, és 2020 decemberében megszületett a közös gyermekük is.

13. Vonzódik a horror műfajához, ő maga is számos ilyen produkcióban játszott (Amerikai Horror Story, Scream Queens, Sikoly 4., Vadászat). A kedvenc filmjei a zsánerből a Halloween (1978) és A kör (2002).

14. Egy félhold alakú tetoválással rendelkezik, ami a jobb oldalán a hónalja alatt található.

15. Legutóbb az Alkalmi randevú című romantikus vígjáték főszerepében láthattuk Emma Robertset, legközelebb pedig várhatóan egy könnyes drámában bukkan fel a mozikban: a forgatás előtt álló Now I See You egy szeme világát fokozatosan elvesztő fiatal nőről szól majd.