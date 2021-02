Február 8-án hunyt el Las Vegas-i otthonában Mary Wilson énekesnő. A halála oka egyelőre ismeretlen. Két nappal korábban a sztár még a YouTube-on jelentette be, hogy szólólemezen dolgozik.

A tehetség mindössze 15 éves volt, amikor megalapult a The Supremes Diana Ross-szal és Florence Ballarddal. Az együttesnek olyan slágereket köszönhetünk, mint a You Can't Hurry Love vagy a Stop! In the Name of Love.

Berry Gordy, a Motown lemezkiadó alapítója igazi dívaként jellemezte az énekesnőt, akinek a temetése a korlátozásokat betartva zártkörűn lesz megtartva - írta a Daily Mail.