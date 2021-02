A Titanic című film megjelenése 1997-ben óriási port kavart és azóta is töretlenül vezeti a romantikus filmek listáját. A Leo és Kate románcával átitatott tragikus történet sokakat megrendített. A film alkotói igyekeztek minél korhűbben és valóságosabban megalkotni a Titanic tragédiáját. Az eredeti víz alól felhozott leletek mellett a szereplőket is próbálták nagyon hasonlóan ábrázolni. Ezeket mutatjuk meg most.