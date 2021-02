A lába a legfőbb problémája, járt már egy másik Paris-szel is, igazából nem is kék szemű, és választották már egy egész évtized legrosszabb színésznőjének. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben a 40. születésnapját ünneplő celebritás, Paris Hilton kapcsán.

1Paris Whitney Hilton néven született 1981. február 17-én New Yorkban, a Hilton hotelláncot alapító Conrad Hilton dédunokájaként.

2A Hilton név norvég eredetű, ez volt az Oslo közeli családi birtok neve is, ahonnan a dinasztiaalapító August Halvorsen Hilton kivándorolt Amerikába. Paris Hilton ősei között a többi ágon olaszok, angolok, németek, írek, skótok és walesiek találhatók.

3Gyerekkorában figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart diagnosztizáltak nála, erre azóta is gyógyszert szed.

4A New York-i Professional Children's School nevű híres mangániskolában osztálytársa volt Christina Ricci és Macaulay Culkin is.

5Tinikorában egy másik Paris-szel, Paris Latsis görög milliárdoscsemetével járt. Egy nightclubban ismerkedtek meg, amikor a fiú 16, ő pedig 14 éves volt.

619 évesen szerződött le Donald Trump modellügynökségéhez, David LaChapelle nevezetes fotósorozata a 2000 szeptemberi Vanity Fair magazinban pedig egycsapásra széles körben ismertté tette.

7Az amerikai nagykorúságát jelentő 21. születésnapja alkalmából öt bulit tartott öt helyszínen: New Yorkban, Las Vegasban, Londonban, Hollywoodban és Tokióban.

8Eredetileg zöld színű a szeme, de szinte mindig kék kontaktlencsét visel.

9A kétezres évek elejének tipikus internetes jelensége, a kiszivárgott celeb-szexvideó természetesen az ő karrierjéből sem maradhatott ki. Az akkori párjával, Rick Salomonnal felvett éjjellátó kamerás, alig kivehető felvétel a maga idejében óriásit futott, és még külön pornóvideóként is kiadták 1 Night in Paris (Egy éjszaka „Párizsban") címmel.

10A Viasztestek című horrorfilmben játszott szerepe alkalmából 2005-ben saját viaszbabát kapott Madame Tussaud panoptikumában.

11A filmért elnyerte az Arany Málna-díjat is. Összesen ötször jelölték a díjra, és háromszor meg is kapta (a Viasztestek mellett A dögös és a dög, illetve a Repo! című filmekért), így aztán nem csoda, hogy 2010-ben neki ítélték „Az évtized legrosszabb színésznője" Arany Málnáját is.

12A kedvenc mondása („That's hot", vagyis „Az forró") olyan népszerűvé vált, hogy nemcsak levédette, de ruhakollekciót is piacra dobott ilyen névvel.

13Egy időben énekesnőként is próbálkozott, a debütáló albumán szereplő Stars Are Blind című szám sokat is futott a rádiókban és zenetévéken. Az elmúlt években pedig inkább DJ-ként tevékenykedik, az ibizai Amnesia klubban például öt nyáron át rezidensként zenélt, és számos nagy fesztiválon is fellépett.

14Ha zenehallgatásról van szó, a Blondie együttes és Debbie Harry énekesnő óriási rajongója.

15171 centiméter magas, amihez egy aránytalanul nagy, és általa roppantmód gyűlölt 44-es lábméret társul. A legtöbb divattervező a női cipőit nem is adja ki ilyen méretben, így direkt Paris kedvéért kell legyártatni külön darabokat, ha kiválaszt valamit.