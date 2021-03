Betty WhiteA 99 éves színésznő máig életvidám, pályája páratlanul hosszú volt. Karrierje nem indult könnyen, ugyanis nem tartották elég szépnek és fotogénnek, ezért rádiózni kezdett, mivel ott nem számít a külső. Céljától eltántorítani azonban így sem tudták, és végül olyan sikeres lett, hogy több rekordot magáénak tudhat. Összesen hét Emmy-díjat is kapott, ráadásul 2013-ban, 91 éves korában ő lett az egyik valaha volt legidősebb jelölt. A magyar közönség többnyire a Öreglányok című vígjátéksorozatból ismerhetik, de karrierje során szinte megszámlálhatatlanul sok produkcióban vett részt.

Jane FondaSzinte hihetetlen, hogy Jane Fonda már 83 éves, mert a színésznő eszméletlenül jól tartja magát. Persze ez nem kizárólag a genetikának köszönhető, de a plasztikai beavatkozások mellett is figyelemre méltó, ahogy a sztár kinéz. Nem csoda, hogy karrierjét modellkedéssel kezdte annak ellenére, hogy édesapja is híres színész volt. Végül csak az 1958-as évben határozott végleg emellett a pálya mellett, és valószínűleg nem bánta meg, hiszen két Oscar-díjat kapott, de többször is jelölték, és hét Golden Globe-díjjal is jutalmazták.

Brigitte BardotA 86 éves színésznő egy igazán prűd korban vált szexszimbólummá, ráadásul öltözködésével és stílusával a divatot is meghatározta. Nyíltsága és szerepei miatt akkoriban a bűn megtestesítőjének is tartották, és ezzel egy csapásra a férfiak vágyálmává is vált. Karrierje szárnyalt, magánélete azonban nem volt kiegyensúlyozott. 1957-ben vált el első férjétől, 1959-ben pedig fia született egy másik férfitól. Nem érezte azonban magát elég érettnek a gyerekneveléshez, ezért elhagyva gyermekét és párját, hogy magára és karrierjére koncentrálhasson. A filmezéssel 1973-ban hagyott fel, és megpróbált kapcsolatot kiépíteni gyermekével, de ez nem sikerült. Élete párját viszont megtalálta, Bernard d'Ormale-lal máig együtt élnek.

Jack NicholsonMár fiatalon határozottan tudta, hogy mit akar, ezért 17 évesen a saját lábára állt és Los Angelesbe költözött. Valameddig az MGM képregényosztályán dolgozott, de mindenképpen szerette volna kipróbálni magát színészként. Több sorozatban is kapott szerepeket, de első jelentős alakítását a Szelíd motorosokban játszotta 1969-ben, és ez el is hozta neki az első Oscar-díjat. Karrierje ezután szárnyalni kezdett. Karrierje során háromszor kapott Oscar- és hétszer Golden Globe-díjat. Számos jelentős filmben játszott, őt láthattuk a Kínai negyedben, a Ragyogásban, vagy éppen a Bakancslistában. 2013-ban azonban visszavonult a színészettől, mivel memóriaromlása miatt egyre nehezebben tanulta meg a szövegeket.

Sophia LorenA 86 éves Sophia Loren a maga idejében igazi szexszimbólum volt, ugyanakkor a női elegancia, valamint a tökéletes feleség és családanya megtestesítője. Őt a szakma és a rajongók egyaránt kedvelték és elismerték. Karrierjét Carlo Ponti rendezőnek köszönheti, aki mindenáron sztárt akart belőle csinálni, és sikerült is. Többször kapott Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is, a világhírnevet az Egy asszony meg a lánya című film szerepe hozta el neki, színésznőként máig aktív.