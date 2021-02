1. Rendszeresen skótnak hiszik, ám Ed Sheeran az angliai Halifaxban született 1991. február 17-én, képzőművészeti galériákban dolgozó szülők gyermekeként.

2. A vörös haja miatt rengeteget ugratták, ami szerinte csak ellenállóbbá tette őt: „Ha vörös vagy, muszáj élesnyelvűnek is lenned" – mondja.

3. A barátai Teddynek becézik.

4. 172 centiméter magas.

5. A karrierje kezdeti szakaszában a hollywoodi filmsztár Jamie Foxx volt az egyik első, aki felfigyelt a tehetségére, és támogatta. Meghívta magához Amerikába, és Sheeran hat hétig a kanapéján aludt, miközben Foxx fellépéseket szervezett neki.

6. Élete első csókja közben az I Guess That's Why They Call It the Blues című szám szólt Elton Johntól, de nem csak ezért óriási rajongója, hanem a zenéjére is nagy hatást gyakorolt a dalaival. Az elismerés azóta már kölcsönös, sőt Ed Sheeran vendég volt Elton John 2014-es esküvőjén is.

7. Elton John mellett a Beatles, Bob Dylan, és Damian Rice hatott rá leginkább a saját stílusa kialakításakor. A legmenőbb zenésznek pedig Stevie Wondert tartja.

8. A leghúzósabb évében 311 koncertet adott. Volt olyan, hogy egy nap hatszor is a színpadra lépett.

9. 2015 óta a gyerekkori barátja és egykori iskolai osztálytársa, Cherry Seaborn a párja. 2018 óta házasságban is élnek, és egy gyerekük született. Egyáltalán nem tartja magát rocksztár típusnak, sokkal inkább egy átlagos fickónak, akinek a normális párkapcsolat való.

10. Szeret kameószerepekben felbukkanni filmekben és sorozatokban. Szerepelt többek között a Trónok harcában, a Bridget Jones babát vár és a Yesterday című filmekben, de a Star Wars: Skywalker kora képsorain is őt rejtette az egyik birodalmi rohamosztagos sisakja.

11. Az albumai címéül mindig matematikai jeleket választ. Az eddigi három lemeze így + („Plus"), x („Multiply") és ÷ („Divide") címekkel jelent meg.

12. A Drunk című számát egy olyan élményéből írta, amikor egy részeg éjszaka után egy ismeretlen ember házában ébredt, és fogalma sem volt, hogy került oda.

13. 2017 márciusában a brit toplista első 10 dalából 9 az ő száma volt, ezzel természetesen rekordot döntött.

14. A kedvenc tévésorozata a Buffy, a vámpírok réme. Az Afire Love című dalában egy hangmintát is felhasznált, ami a sorozat második évadjából származik.

15. A gitárjait szereti elnevezni, többek között Felix, Cyril, Nigel és Lloyd az, akit a kezébe vesz otthon és a koncerteken.