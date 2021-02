Magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendezik meg két helyszínen, New Yorkban és Los Angelesben a Golden Globe-díjak virtuális díjátadó gáláját.

Az idei Golden Globe a pandémia miatt más lesz, mint az eddigiek. 2021-ben elmarad a vörös szőnyeges bevonulás és a sztároknak szervezett gála vacsora is. Viszont idén két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban rendezik meg a neves eseményt. Tina Fey New Yorkban, Amy Poehler pedig Beverly Hillsben lesz az NBC televízión közvetített műsor házigazdája.

A díjakat átadó színészek közül néhány - köztük Michael Douglas és felesége, Catherine Zeta-Jones - személyesen is megjelenik majd a műsorban, de a jelöltek és díjazottak saját otthonukból, a világ különböző pontjairól kapcsolódnak az online gálához.

A Golden Globe-díjakról döntő Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA) televíziós és filmes kategóriákban adja át díjait.

"A filmes és televíziós jelölések abszolút győztese idén a Netflix lett. A filmek közül a legtöbb, hat díjra a fekete-fehér Mank esélyes, amely a harmincas évek Hollywoodjából az Aranypolgár című filmklasszikus születését idézi fel. Öt jelölést kapott A chicagói 7-ek tárgyalása, négyet pedig a The Father, A nomádok földje és az Ígéretes fiatal nő. A televíziós jelöltek mezőnyét A korona hat jelöléssel vezeti, öt díjra esélyes a Schitt's Creek, négy-négy díjra az Ozark és a Tudhattad volna.

A díjátadó magyar vonatkozása, hogy Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét, Vanessa Kirbyt a drámai filmek mezőnyében jelölték a legjobb színésznő díjára Viola Davis, Andra Day, Frances McDormand és Carey Mulligan társaságában" -adta hírül az MTI.