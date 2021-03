A Golden Globe-gála két háziasszonya az ország két végéből: Tina Fey New Yorkból, az NBC székházából, Amy Poehler pedig a díjátadó hagyományos színhelyéről, a Beverly Hills-i Beverly Hilton szállodából jelentkezett be az NBC által közvetített műsorba.



Daniel Kaluuya a legjobb férfi mellékszereplő díját kapta a Judas and the Black Messiah című filmben nyújtott alakításáért. A színész szavait azonban először egy technikai hiba miatt nem lehetett hallani, amiért a díjátadásban közreműködő Laura Dern elnézést kért.



A Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) a legjobb forgatókönyv díját Aaron Sorkinnak adta A chicagói 7-ek tárgyalása című filmért, amit ő is rendezett.



A legjobb animációs film díját a Lelki ismeretek című Pixar-produkció nyerte, amelynek rendezője Pete Docter.



A korona kapta a legjobb drámai tévésorozat, a Schitt's Creek pedig a legjobb vígjátéksorozat díját.

A brit királyi család életéről szóló A korona két szereplője, a Diana hercegnőt alakító Emma Corrin és a Károly herceget játszó Josh O'Connor a legjobb drámasorozatban játszó színésznő és színész trófeáját vitte el. Gillian Anderson ugyanennek a kategóriának a legjobb nőo mellékszereplője Margaret Thatcher megformálásáért.

A jobb napokat látott, kisvárosba költöző család életét bemutató Schitt's Creek-sorozat az utolsó évadával nyerte el a HFPA Golden Globe-díját. A sorozat sztárja, Catherine O'Hara a legjobb vígjátékszériában szereplő színésznő díját kapta.

A legjobb idegen nyelvű film díját a Lee Isaac Chung rendezte Minari című alkotás kapta, amely egy Amerikában letelepedő koreai családról szól.



Chadwick Boseman alakítását a Ma Rainey - A blues nagyasszonya című filmben a legjobb drámai színész Golden Globe-díjával ismerte el posztumusz a HFPA.

Boseman, a Fekete Párduc sztárja tavaly hunyt el rákbetegség következtében. A Ma Rainey - A blues nagyasszonya a sztár egyik utolsó filmje volt. A díjazottat Renée Zellweger jelentette be, az elismerést a színész özvegye, Taylor Simone Ledward fogadta. "Istennek köszönné meg. A szüleinek. Az elődeinek az útmutatásukért és az áldozatukért. Ő most valami szépet, valami inspirálót mondana" - hangsúlyozta az özvegy.

A díjátadó gálán Jodie Foster a legjobb női mellékszereplő elismerését kapta a The Mauritanian című filmben nyújtott játékáért.



A vezércsel című Netflix-produkció a legjobb limitált epizódszámú sorozat Golden Globe-ját nyerte el, és a sorozat főszereplét játszó Anya Taylor-Joy lett ennek a kategóriának a legjobb színésznője.



A 78. Golden Globe gála legnagyobb nyertese a Nomadland és a Borat Subsequent Moviefilm (Borat utólagos mozifilm). A mindkét alkotás díjat kapott a legjobb képért, a Nomadland a dráma kategóriában, a Borat Subsequent Moviefilm pedig a vígjáték/musical kategóriában. Különleges elismerésben részesült Chloe Zhao, a Nomadland rendezője. Ő lett az első nő, aki elnyerte a legjobb rendező díját 1984 óta, amikor Barbara Streisand győzedelmeskedett a Yentl című filmmel.

Vanesssa Kirby sajnos nem nyerte el a legjobb drámai színésznő díját a Mudruczó Kornél rendezte Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért. A győztes ebben a kategóriában Andra Day, aki a The United States vs. Billie Holiday című filben való szereplésével győzte meg a zsűrit.