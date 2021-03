Steve Buscemi

Már középiskolában tudta, hogy a színészet az, ami igazán érdekli őt, szerencsénkre sikerült is megvalósítania az álmát. Olyan nagyszerű alkotásokban működött közre, mint a New York-i történetek a Hollywoodi lidércnyomás, a Halál keresztútján, a Fargo és A nagy Lebowski. A sikerek előtt azonban egészen mással kereste a kenyerét, ugyanis tűzoltó volt New Yorkban, ami nem könnyű, de annál hálásabb foglalkozás. Steve Buschemi a szeptember 11-ei terrortámadások alatt vissza is tért egy rövid időre eredeti foglalkozásához, hogy segítsen a mentésben.



Christopher Walken

A színészt édesanyja terelte az előadóművészet felé, és lett is eredménye. A táncleckéknek hála sok tévéműsorban tűnt fel, de a nagy áttörés előtt még volt egy kitérő a karrierjében. Olyan foglalkozást űzött, amit nem sokan: 16 évesen oroszlánszelídítő volt, és egy Sába nevő állattal lépett fel. Szerencsére ez a korszaka nem tartott sokáig, visszatért szerelméhez, a színészethet. Eleinte ugyan csak statisztaként tűnt fel különböző alkotásokban, de a nagy szerepek nem maradtak el. Olyan nagy sikerű filmekben, mint az Annie Hall, Stephen King: A holtsáv, Batman visszatér, Tiszta románc, Ponyvaregény, Az Álmosvölgy legendája, Kapj el, ha tudsz. Az Oscar-díját pedig A szarvasvadász című filmben alakított szerepéért kapta.



Danny DeVito

Az apró termetű színész és komikus sem a csúcson kezdte a karrierjét, de nevettető képessége már középiskolában megmutatkozott: ő lett az osztály bohóca. Ez vezette végül a színészi pálya felé, és noha tudta, hogy ezzel akar foglalkozni, eleinte egy merőben más szakmát űzött: nővére kozmetikai szalonjában ápolta a hölgyek hajkoronáját. Bár ebben is igazán tehetséges volt, a szíve mégis a színészet felé húzta, ezért felvételizett az Amerikai Drámai Művészetek Akadémiájára. Első filmszerepét 1970-ben kapta a Dreams of Glass című moziban, ez azonban nem hozott neki áttörést. A Száll a kakukk fészkére című dráma azonban igen. Ebben DeVito Jack Nicholson partnereként egy csendes őrültet játszott.



Johnny Depp

A színészt a világ az Ollókezű Edwardban ismerte meg, noha azelőtt sok évig próbálkozott és dolgozott azon, hogy sikerüljön elérnie az áhított áttörést. Előtte játszott a Rémálom az Elm utcában című, ma már klasszikus horrorfilmben, A szakasz című filmben és három évig szerepelt a 21 Jump Street című sorozatban. Filmes karrierje előtt pedig telemarketingesként próbálta eltartani magát, de valószínűleg ő volt a legrosszabb ebben a munkában, ugyanis mindenkit lebeszélt a vásárlásról, és csak egyetlen egyszer sikerült sikeres üzletet kötnie. Mindenki jobban járt így, hogy végül felhagyott ezzel a foglalkozással, és inkább a színészetet választotta.



Pierce Brosnan

A Golden Globe-díjas színészt a kezdetektől érdekelték a hétköznapitól eltérő szakmák, 16 évesen el is döntötte, hogy festő lesz. Otthagyta az iskolát, majd beiratkozott a Central Saint Martins College of Art and Designba. Itt azonban nem ért véget a furcsa foglalkozások iránti szenvedélye, ugyanis 1969-ben elvarázsolta őt a tűznyelők bemutatója, és úgy döntött, hogy csatlakozik a társasághoz. Megtanulta a trükkjeiket, és le is szerződtette őt egy cirkuszügynök. Így alakult, hogy 3 évig tűznyelőként kereste a kenyerét a későbbi James Bond.