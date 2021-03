Zalatnay Sarolta gyertyát gyújtott a legendás táncdalénekes halálának évfordulján:

"Számtalan pályatársat, barátot vesztettem el az elmúlt években, ám a tragédiák sora után is képtelen vagyok felfogni, hogy lassacskán teljesen egyedül maradok. Barátok, kollégák nélkül, akiknek az elvesztését a mai napig nem dolgoztam fel. (...) Koós Jancsi váratlan halála nagyon megrendített, pláne, hogy pár nappal előtte még egy színpadon álltunk. Sosem készült a halálra. Sosem gondolt az elmúlásra. Mindig a mának élt, és abból próbálta kihozni a maximumot. Minden pillanatát megélte, kiélvezte az életnek. A derűje, vidámsága már-már ragályos volt, és nem volt olyan ember, aki ne élvezte volna az ő társaságát" - mondta a Borsnak Cini.

Zalatnay aggódik Koós János özvegyéért, azt mondja, Dékány Sarolta két éve teljesen bezárkózott:

Saci két éve teljesen elvonult a világ elől. A családján kívül senkivel nem tartja a kapcsolatot, egyedül a lánya, Réka tud neki támaszt nyújtani. Én is próbáltam keresni, beszélgetni vele, ám ő teljesen magába zárkózott, a múltba temetkezett. Nem tud és nem is kara továbblépni, fájdalmán pedig az elmúlt két év sem enyhített. Sőt! Egyre nehezebben éli meg a veszteséget, és képtelen feldolgozni a történteket. Szegény Réka azt sem tudja, hogy mitévő legyen, miképp tudna segíteni az édesanyján. Teljesen tehetetlennek érzi magát, ami nem is csoda, hisz Saci nem akarja, hogy bárki is megmentse őt."