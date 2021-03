Mint a villám – Tom Cruise és Nicole KidmanA Mint a villám című 1990-ben bemutatott akciófilm nem aratott hatalmas sikert, habár rossz fogadtatást sem kapott. Nem vált azonban maradandó és kihagyhatatlan kultikussá, azonban ennek a filmnek a forgatásán szeretett egymásba Nicole Kidman és Tom Cruise. Házasságuk 11 évig tartott, és két gyermeket örökbe is fogadtak. 2001-ben váltak el, és mindketten más oldalán találták meg aa boldogságot. Ugyan Tom Cruise következő házassága is zátonyra futott, Nicole Kidman azóta is szerelmes férjébe, Keith Urbanba.

Vicky Cristina Barcelona - Penélope Cruz és Javier BardemPenélope Cruz és Javier Bardem 1992-ben figyeltek fel először a másikra, de sok-sok évnek kellett eltelnie, hogy tényleg gyengéd érzelmekkel forduljanak egymás felé. Erre akkor került csak sor, amikor a 2008-as Vicky Cristina Barcelona című romantikus filmet forgatták együtt. Onnantól viszont nem volt megállás. 2010-ben házasodtak össze, és azóta is egy párt alkotnak. Két gyermekük született. Fiuk, Leonardo Encinas Bardem 2011-ben, lányuk, Luna Encinas Cruz pedig 2013-ban.

Daredevil - Jennifer Garner és Ben AffleckA 2003-ban bemutatott film a Marvel Comics Fenegyerek nevű képregényszereplőjéről készült, a főszerepet Ben Affleck alakította, mellette pedig Jennifer Garner játszotta a női főhőst. És habár a film fogadtatása nem volt egyértelműen pozitív, mégis származott belőle valami jó: Jennifer Garner és Ben Affleck házassága. 2005-től 2017-ig voltak együtt, kapcsolatukból három gyermek született. Ugyan szerelmük nem tartott örökké, Jennifer Garner azóta is sokszor támogatta volt férjét, aki komoly függőségekkel küzdött.

Kleopátra - Elizabeth Taylor és Richard BurtonA két sztár kapcsolata nem indult könnyen, hiszen mindketten házasok voltak akkor, amikor megismerkedtek a Kleopátra forgatásán. Szerelmüket hatalmas botrány kísérte, a Vatikán nyilvános ítélte el őket, a médiacirkusz azonban pozitívan hatott a film fogadtatására: tódultak az emberek a moziba. Elizabeth és Richard szerelme is kiállta a próbát, 1964-ben összeházasodtak és 11 évig együtt is maradtak. 12 év után váltak el hivatalosan is, de később újra összeházasodtak. Kapcsolatuk nagyon viharos volt, hol építették, hol pedig rombolták egymást. Sokszor megjelent közöttük a szakmai féltékenység is.

Túl a fenyvesen - Eva Mendes és Ryan GoslingA 2013-ban bemutatott amerikai film sokkal többet adott Eva Mendesnek és Ryan Goslingnak, mint a nézőknek. A két szereplő ugyanis ennek a kriminek köszönheti, hogy megismerkedtek egymással, és hogy azóta is boldog kapcsolatban élnek és két közös gyermekük született. Érdekesség, hogy Eva Mendes házassága óta szinte teljesen visszavonult a filmek világától és a nyilvános szereplésektől is. Sokszor érte kritika amiatt, hogy férjét egy bemutatóra és díjátadóra sem kísérte el, de ez csak a rajongókat zavarja.