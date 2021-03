A második elődöntőben Andelic Jonathan (dalának címe: Áldom), anevemandras (Hazaérek majd), Down For Whatever (Zuhanás), Hajdu Erik (Szürke madár), Nagy Szilárd feat. Ragány Misa (Drága hazám), Noémo (Hableány), Radics Gigi (Egy vagy velem), Süle Zsolt (Befúj), a Swing á la Django és Herrer Sára feat. Sárközi Lajos (Maradok), valamint a Tortuga (Törnek az ablakok) lép színpadra.

A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa; valamint a zsűriben idén először helyet foglaló Ferenczi György Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, énekes, szájharmonika-művész véleményezi.

Idén is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét sms-szavazáson keresztül, így ezúttal is aktív részesei lehetnek a dalválasztási folyamatnak. A döntőbe négy dal jut tovább.

A műsorban gazdára talál A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója, egyben a Petőfi Zenei Díj Az Év Szövegírója elismerés.

Az elődöntőben az elmúlt év Petőfi Zenei Díj Életműdíjasa, Charlie lép színpadra Király Lindával.