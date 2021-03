Tamás Klára januárban adományozta az Iparművészeti Múzeumnak Dávidok és Góliátok, valamint Főnix című falikárpitjait. Jékely Zsombor akkor az MTI-nek elmondta: nagyon jelentős adományokról van szó, mert ilyen hatalmas méretű (4,3x2,8 méteres, illetve 5,9x4,8 méteres), kortárs kárpit addig nem volt a múzeum gyűjteményében.

Tamás Klára 1946. augusztus 20-án, Marosvásárhelyen született, 1970-ben végzett a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémián grafikus szakon. 1972 és 1982 között grafikusként dolgozott a bukaresti Meridiane és Kriterion könyvkiadóknál. 1992-ben New Yorkba költözött, ott alkotott több mint két évtizedig, 2004 és 2009 között pedig egy kortárs művészettel foglalkozó kiállítóteret is működtetett, a Symbol Galleryt. 2011-ben felvette a magyar állampolgárságot, majd 2014-ben Budapestre költözött, ahol a következő évben megnyitotta lakásgalériáját, az ARTaltar szalont.

Tamás Klára grafikái, film-, színház- és reklámplakátjai, valamint monumentális falikárpitjai bejárták a világot, számtalan nemzetközi kiállításon szerepeltek. Művei olyan közgyűjteményekben láthatók, mint a New York-i Modern Művészetek Múzeuma (MoMA), a bécsi Albertina, a párizsi Pompidou Központ; nemrég 32 plakátot adományozott a Magyar Nemzeti Galériának. Alkotásai megtalálhatók továbbá bécsi, budapesti, bukaresti, müncheni, New York-i, párizsi és tokiói magángyűjteményekben is.

Forrás: MTI