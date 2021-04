Teljesen új irányt mutat a HIV vírus elleni harcban is az egyik koronavírus oltás alapjául szolgáló messenger RNS technológia. Ez ugyanis elvezethet egy olyan vakcina kifejlesztéséhez, amely nem csak megelőzi, de a fertőzés szakaszában fel is veszi a harcot a vírus ellen. Karikó Katalinék felfedezése a HIV kezelésében is átütő lehet. Ennek kapcsán olyan hírességekről emlékezünk meg, akik az AIDS áldozatai lettek.