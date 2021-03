Elizabeth Taylor a XX. század igazi ikonikus filmcsillaga. Számos felejthetetlen moziklasszikusban játszott, s ennek köszönhetően örökre belopta magát sok-sok ember szívéve. Emellett a szakma is elismerte a munkásságát, hiszen Oscar-díjat, Goden Globe- díjat is kapott, sőt beválasztották minden idők legnagyobb színészlegendái közé. Érdemei tehát tagadhatatlanok, ugyanakkor van még egy nagyon érdekes tény az életével kapcsolatban, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül, méghozzá az, hogy Liz összesen nyolcszor állt oltár elé. Ez a szám még ma is megdöbbentően soknak hangzik, hát még a maga idejében. Lássuk is, kikkel vonult az oltár elé a gyönyörű díva.

Conrad „Nicky" Hilton Jr. (1950–1951)

Elizabeth Taylor első férje nem más volt, mint a nagy múltú Hilton szállodalánc örököse. A gáláns milliomos csemete drága ékszerekkel és ajándékokkal halmozta el a fiatal lányt, aki egy hetedhét országra szóló lakodalom keretein belül nőül is ment hozzá. Taylor mindössze 18 éves volt ekkor, egy évvel később pedig már elvált asszony. Vagyon ide, ajándékok oda Nicky ugyanis mégsem bizonyult úriembernek, hiszen leginkább saját magával törődött, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy amikor a felesége elvetélt, neki esze ágában sem volt támaszt nyújtani neki. Érthető módon útjaik így gyorsan elváltak.

Michael Wilding (1952–1957)

A váláshoz képest egy évvel később azonban már újra az oltár felé tartott a gyönyörű színésznő, méghozzá a nála jóval idősebb Michael Wilding oldalán. Ezt a viszonyt kifejezetten Elizabeth kezdeményezte és meg is szerezte magának a 20 évvel idősebb férfit, aki a házasságot követően igen kényelmes életet élt a felesége teremtette luxusban. Bár Wilding szintén szakmabeli volt, miután elvette Taylort nem igazán törődött a karrierjével. Talán ez is közrejátszott abban, hogy bár a párnak az együtt töltött öt év alatt két gyermeke is született, a lángoló szerelem hamar köddé vált az asszony szívében és inkább a válás mellett döntött.

Mike Todd (1957–1958)

Wildinggel való házassága annyira nem villanyozta fel a színésznőt a vége felé, hogy már ekkor elkezdődött a románc közte és Mike Todd között. A szerelmük viharos gyorsasággal robbant be Elizabeth életébe, aki Mike javaslatára lett „Liz". A producer drága ajándékokkal halmozta el a színésznőt és valódi luxuséletet biztosított a számára. A párnak az egy évig tartó házasságból egy kislánya is született. Ennek a frigynek nem válás vetett véget, hanem egy váratlan tragédia, Todd repülője ugyanis lezuhant, a férfi pedig nem élte túl a balesetet.

Eddie Fisher (1959–1964)

A színésznő bánatát harmadik férje egyik legjobb barátja enyhítette, Eddie Fischer. Érthető, hogy a barátját elvesztő férfi és a fiatal özvegy sok időt töltött együtt, viszonyuk azonban elég hamar túlmutatott a baráti kapcsolaton. Ezt nagyon rossz szemmel nézte a közvélemény, hiszen Fischer házas ember volt, édesapa, így ez a szerelem mindkettőjük hírnevén sokat rontott. A pár mégis összeházasodott, sőt Liz áttért a zsidó hitre is. A slágerénekes és a színésznő frigye ennek ellenére nem bizonyult túl jó döntésnek. Ahogy telt az idő, úgy szaporodtak a problémák közöttük, míg kenyértörésre nem került a sor.

Richard Burton (1964–1974; 1975–1976)

A kenyértörés fő okozója pedig nem volt más, mint egy új szerelem, amely a Kleopátra forgatásán érte utol Taylort. Míg Liz Kleopátrát alakította az ikonikus filmben, addig Burton Antoniusként tűnt fel a vásznon. Hát csoda, hogy egymásba szerettek? Kapcsolatuk azonban korántsem mondható zökkenőmentesnek, akár a kezdetét nézzük, akár a későbbi éveket. Megismerkedésükkor mindketten házasságban éltek, így a mindenki botrányosnak találta a viszonyukat – még a Vatikán is elmarasztalóan nyilatkozott róluk. A válásokat követően összeházasodtak, de valahogy a két dudás nem fért meg egy csárdában, így állandósultak köztük a hivatással (is) kapcsolatos feszültségek. Ennek ellenére első házasságuk 10 évig tartott, majd a válást és az egyéves különélést követően úgy döntöttek, ismét esélyt adnak egymásnak, ám ezúttal már csak nyolc hónapig bírta a románcuk, mielőtt végleg elváltak útjaik.

John Warner (1976–1982)

A júliusi – második - válást követően Liz Taylor decemberben már ismét házasságra adta a fejét. Ezúttal nem a film- vagy zeneipar egyik szereplőjének ígérte el a kezét, hanem a politikai ambíciókkal megáldott John Warnernek. A férfi haditengerészeti miniszterből Virginia szenátorává vált, a színésznő azonban nehezen viselte a politikusok nejeire nehezedő nyomást, talán ennek is köszönhető, hogy ez a házasság szintén válással végződött.

Larry Fortensky (1991–1996)

Elizabeth Taylor sajnos súlyos alkoholbetegséggel küzdött – a pletykák szerint Burton mellett szokott rá igazán az ivásra -, amelynek kezelése miatt elvonókúrán is részt vett. Az egyik ilyen speciális intézményben ismerkedett meg utolsó férjével, az építőmunkás Larry Fortenskyvel, aki mind anyagi, mind társadalmi szempontból teljesen máshonnan jött, mint Liz. Kapcsolatuk szinte előre megjósolható volt... annak ellenére, hogy Larry mellett szinte új erőre kapott a 20 évvel idősebb színésznő, házasságuk nem tartott 5 évnél tovább.

1996-tól egészen 2011-es haláláig többször is hallani lehetett arról, hogy Elizabeth Taylor ismét férjhez megy, a kilencedik házasság mégsem valósult meg soha.