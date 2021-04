Amikor régi filmeket nézünk, olykor elgondolkozunk azon, hogyan nézhetnek ki most azok a szereplők, főleg akkor, ha a benne játszó színészek azóta eltűntek a szemünk elől, vagy egyszerűen nem kaptak emlékezetes szerepet, esetleg fel sem ismerjük őket a kisebb alakításokban. Íme, néhány színész és színésznő, akik a 90-es évek nagy filmjeiben szerepeltek. Megmutatjuk, hogy néztek ki akkor, és hogy néznek ki most.

Edward Furlong – Amerikai história X, DannyEdward Furlongra a legtöbben az Amerikai História X című drámából emlékeznek, ő alakította a Dannyt, vagyis Edward Norton öccsét, habár nem ez a film volt az első áttörése, hanem az 1991-es Terminátor 2, amelyben a fiatal John Connort játszotta. A színész mára szinte teljesen eltűnt a szemünk elől, a 2000-es években indult hanyatlásnak a karrierje, amihez drogproblémái is hozzájárultak. Azóta szinte kizárólag alacsony költségvetésű filmekben látható, vagy egy-egy sorozat mellékszereplőjeként.

Billy Zane – Titanic, Rose vőlegényeA színész habár nagy filmekben szerepelt, valamiért még sem sikerült teljesen megmaradnia az emberek emlékezetében. Játszott a Vissza a jövőbe trilógia első részében, de Nicole Kidman mellett is a Halálos nyugalom című thrillerben. A legtöbben azonban a Titanicból emlékeznek a színészre, amelyben Rose vőlegényét alakította, azt a személyt, aki a főhősök szerelme közé áll. A ma már 55 éves színész jelenleg is aktív, de nagy alakítást nem igazán láthattunk tőle.

Laura Linney – Truman show, Truman feleségeLaura Linney nem panaszkodhat, komoly és fontos szerepeket kapott már a karrierje kezdetén is, és ez azóta sem változott. Az első nagy áttörését a Legbelső félelem című thrillernek köszönheti, amelyben Richard Gere-rel szerepel. Nem sokkal ezután lehetett látni a Truman show-ban, Jim Carrey feleségeként. A színésznő azóta sem tűnt el, legutóbb az Ozark című sorozatban láthattuk.

Robin Wright – Forrest Gump, Forrest szerelmeA Golden Globe-díjas amerikai színésznő a Kártyavár című drámasorozattal vált ismét ismertté, amelyben Claire Underwood karakterét alakította. Nem ez volt az áttörése, de csak az igazán nagy rajongók ismerték fel, hogy bizony ő játszotta Forrest Gump szerelmét is az 1994-es, azóta már kultikussá vált filmben. Robin Wright azóta is aktív, szerepelt a Wonder Womanben, és a a Szárnyas fejvadász 2049-ben is. Ráadásul ő az egyik legjobban fizetett színésznő, a Kártyavárért epizódonként körülbelül 500 ezer dollárt keresett.

Thora Birch – Amerikai szépség, Lester Burnham lányaGyerekként indult Thora karrierje, mindössze 6 éves volt, amikor élete első filmjében szerepelt, amit továbbiak követtek. Ezek azonban nem hoztak igazi áttörést számára, de arra sem kellett sokáig várnia. 1999-ben az Amerikai szépség szerepe, amelyben a főszereplő, Kevin Spacey lányát alakítja, már elismerést hozott neki. Teljesen kihasználni azonban nem tudta az így kapott figyelmet, 2012-től rövid szünetet tartott a karrierjében, majd többnyire független filmekben szerepelt, de később feltűnt a The Walking Dead 10. évadában.

Laura San Giacomo — Micsoda nő!, Kit De Luca, vagyis Vivian barátnőjeAki látta a Micsoda nő! című filmet, az nem feledkezik meg Kitről sem, pedig nem volt főszereplő. Habár ezzel az alakításával örökké az emlékezetünkben él a színésznő, igazán nagy szerepeket nem kapott, hibába hozott elismerést számára Kit szerepe. A most 58 éves színésznő azért azóta is aktív, feltűnt az NCIS-ben, Stephen Kint: Végítélet című minisorozatában és játszott az Édes fiam című filmdrámában is.