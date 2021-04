A CD-n és letölthető formátumban is megjelenő kiadványon hét felvétel szerepel: a címadó vadonatúj dal két változata, valamint az „Idősziget" album sikerdala, a „Csend leszek" stúdió- és koncertverziója, ráadásként pedig három ütős remix.

Ákos írta a szöveget, aki az éneklés, vokálozás mellett basszusgitáron is játszik a felvételen. A zenét Lepés Gábor szerezte, a jellegzetes gitárszólamok pedig Madarász Gábor munkáját dicsérik.

Érdekesség, hogy ezek közül kettőt a Bonanza Banzai egykori szintetizátorosa, Menczel Gábor jegyez, aki a zenekar megszűnése óta nemigen hallatott magáról. A kiadvány exkluzív digipack csomagolásban jelenik meg.

„A „FEL A SZÍVEKKEL" igazi tempós, életigenlő dal, jó kis koncertnóta lehet belőle, ha végre újra találkozhatunk a közönséggel – be kell vallanom, ez már nekem is rettenetesen hiányzik. Külön öröm, hogy Lepe vagány átértelmezése mellé régi zenésztársam, Menczel Gabi is két nagyszerű remixet hozott, ezekkel lett teljes a kiadvány" – mondta el az énekes.

A kényszerű koncertszünet után minden remény megvan arra, hogy Ákos és a banda bepótolhasson jó néhányat a tavaly elmaradt előadásokból.