A tévétörténelem egyik leghíresebb vöröseként igazából szőke a haja, túlélte a mellrákot, férfival és nővel is élt már hosszú kapcsolatban, és elindult New York kormányzói székéért is a választásokon. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben az 55. születésnapját ünneplő Cynthia Nixon kapcsán.

1. Cynthia Ellen Nixon néven született 1966. április 9-én New Yorkban. Az édesanyja színésznőként, az édesapja rádióban dolgozott.

2. Német, angol, skót, ír és walesi felmenőkkel rendelkezik.

3. A szülei korán elváltak, és az édesanyja egyedül nevelte fel őt, meglehetősen szerény körülmények között. Például olyan egyszobás lakásban éltek, ami az ötödik emeleten feküdt egy lift nélküli házban.

4. Az első kamerák előtti szereplése a To Tell the Truth című tévés kvízműsorban történt kilencéves korában, nem függetlenül attól, hogy az édesanyja épp ebben a műsorban dolgozott.

5. Gyerekszínészként kezdte a pályafutását, különféle Broadway-előadásokban szerepelve. Az első filmszerepét pedig a Rossz kislányok hozta el 1980-ban.

6. Néhány apró tévés és filmes szereptől eltekintve lényegében végig színházi színésznőként tevékenykedett egészen addig, míg a Szex és New York sorozat egycsapásra ismertté nem

tette 32 éves korában.

7. A munkamániás ügyvéd, Miranda Hobbes szerepének kedvéért hosszú éveken át festette vörösre az amúgy szőke haját.

8. Azon 15 előadóművész egyike, akik elnyerték a Tony-, Emmy- és Grammy-díjakat is.

9. A tévétörténelem egy másik híres vörös hajú karakterének szerepére is esélyesnek számított, de végül Gillian Anderson nyert előtte az X-akták szereplőválogatásán.

10. 1988 és 2003 között a tanárként dolgozó Danny Mozesszel élt kapcsolatban, két gyermekük született. Nixon máig komoly aktivista tevékenységet végez a New York-i közoktatás jelentősebb finanszírozásáért és színvonalának emeléséért. A gyerekeit sem fizetős, hanem állami iskolákba járatta.

11. 2004 óta alkot párt a szintén oktatásügyi aktivista Christine Marinonival, akit 2012-ben feleségül is vett. „Nem érzem úgy, hogy megváltoztam volna, vagy hogy eddig elfojtottam volna bármit is. Egész eddigi életemben férfiakkal éltem kapcsolatban, most pedig beleszerettem egy nőbe, de ebben nincs semmi különös" – mondta erről.

12. Saját bevallása szerint egyetlen dologban volt mindig teljesen biztos az életében: hogy anya akar lenni.

13. Kereken 170 centiméter magas.

14. 2006-ban mellrákot diagnosztizáltak nála. Két évig eltitkolta a betegségét a nyilvánosság előtt, mert attól tartott, hogy tönkretenné a karrierjét. 2008-ban viszont felvállalta nyíltan a küzdelmét a betegséggel, ami aztán sikerrel is végződött.

15. 2018-ban politikai karrierbe is kezdett, és elindult New York kormányzói székéért a demokrata

előválasztáson, de vesztett a jelenleg is hivatalban lévő Andrew Coumóval