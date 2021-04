A kezdeti ijedtség után próbálta magát nem nyomasztani, inkább türelemmel várta, hogy lassan minden visszaálljon a normális kerékvágásba – mesélte a Blikknek a Fonogram-díjas énekes.

A koronavírus-járvány sok művészt padlóra küldött, jó néhányan kétkezi munkát is vállaltak a túlélés érdekében.

"A dobosom eljutott arra a pontra, hogy majdnem elment gipszkartonozni, holott a világ egyik legjobb zenésze, 30 évig tanult. Nekem sem esett volna le a karikagyűrű az ujjamról, történetesen én is dolgoztam 10-15 évet gyárban. Most viszont látom a fényt az alagút végén, remélem, hamar túl leszünk a járványon, és a zenészek is visszatérhetnek."

Amíg élőben nem játszhatnak, Caramel és zenekara online koncerttel kedveskedik a közönségnek, ami április 24-től lesz elérhető.