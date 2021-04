Bár egyik regénye sem könnyű olvasmány, Márai Sándor azok közé az írók közé tartozik, akinek műveit rutinos és alkalmi olvasók is örömmel veszik a kezükbe. Éppen ezért talán nincs is olyan hazai alkotó, akit ennyit idéznének, legyen a téma szerelem, barátság vagy éppen önismeret. Így Máraitól még az is olvasott valamit, aki abban a hitben él, hogy még soha nem olvasott tőle semmit. Ha te is közéjük tartozol, válassz tőle egy regényt, és bátran kezdj bele, utána egészen biztosan keresni fogod a könyveit.