Nem csak a testvére, a lánya is filmcsillag. Ő Hollywood legtöbb filmben szereplő színésze. Az alkohol nem a barátja, de a marihuána annál inkább. Minderről, és még sok más érdekességről is olvashatsz cikkünkben a 65. születésnapját ünneplő Eric Roberts kapcsán.

1. Eric Anthony Roberts néven született 1956. április 18-án a Mississippi állambeli Biloxi városában. A szülei színészkedéssel és gyerekek számára indított színitanodával próbálkoztak sikertelenül, mielőtt „polgári" foglalkozásra váltottak volna, és ingatlanos, illetve porszívóügynök nem lett belőlük.

2. Végül mindhárom gyermekük hivatásos színész lett: Eric mellett Lisa Roberts Gillan és a szupersztár Julia Roberts is. Utóbbival csak egyetlen egy filmben, az 1989-es Vörös vérben szerepeltek együtt.

3. A két lánytestvérével Eric Roberts nem együtt nőtt fel, mivel a szüleik elváltak, és a lányok az anyjukkal, ő pedig az apjával maradt.

4. A távolabbi ősei között angolok, svédek, németek, írek, skótok és walesiek is találhatók.

5. Gyerekkorában az Isten vele, tanár úr! című 1939-es mozifilm és a főszereplő, Robert Donat alakítása láttán döntötte el, hogy színész akar lenni.

6. Mára ő a legtöbbet szereplő hollywoodi színész. A filmográfiája egészen elképesztő mennyiséget, 614 tételt számlál. Ezek nagy része persze egy-két jelenetes szerep, és Eric Roberts híres is arról, hogy mindenféle B-filmben elvállalja a rosszarcú gonosz vagy zsaru szerepét, de ez még így is felfoghatatlan mennyiség. Saját bevallása szerint a filmjei többségét ő maga sem nézi meg.

7. Pedig a karrierje nem így indult, sőt az első néhány évében kimondottan ígéretes ifjú színésznek számított, komoly szakmai elismerésekkel. Élete első filmszerepéért A cigányok királyában rögtön Golden Globe-ra jelölték, miként Az egy aktmodell haláláért is, a Szökevényvonat pedig emellett még egy Oscar-jelölést is hozott számára.

8. Olyan súlyos autóbalesetet szenvedett 1981-ben, hogy utána három napig kómában feküdt, és a bal kezének gyűrűsujja maradandóan deformálódott.

9. 1987-ben letartóztatták kokain és marihuána birtoklásáért és hatósági közeg bántalmazásáért, de mivel bűnösnek vallotta magát, csak 36 órát kellett börtönben ülnie. A marihuána azóta is része az életének, erről a Celebrity Rehab with Dr. Drew című reality-műsorban is vallott.

10. Több mint 30 éve a párja, 1992 óta pedig a felesége is Eliza Roberts színésznő, akivel Los Angelesben élnek egy csomó macska társaságában.

11. Roberts imádja az állatokat, harcos állatvédő és vegán életmódot folytat.

12. Egyetlen gyermekéből is már világsztár lett (a felesége előtti kapcsolatából született): Emma Roberts olyan filmekből és sorozatokból lehet ismerős, mint a Családi üzelmek, az Idegpálya, az Amerikai Horror Story, vagy a Scream Queens.

13. 1995 óta nem iszik egy csepp alkoholt sem.

14. A hobbija és kedvenc testmozgása a harcművészetek gyakorlása. Fekete öves mester taekwondóból, de nem jön zavarba akkor sem, ha a shotokan, kjokusin, hapkido, vagy a shaolin kung fu szabályai szerint kell megküzdeni valakivel.

15. A régi és közeli barátját, Gary Oldmant tartja minden idők egyik legjobb színészének, így különösen nagy örömére szolgált, hogy együtt szerepelhettek a kései karrierszakasza kevés kiemelkedő filmjeinek egyikében, A sötét lovagban.