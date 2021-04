Szinte nem rég temette el édesapját, Kirk Douglast, a színész most mostohaanyukáját, apukája párját is elveszítette.

Tavaly télen halt meg Michael Douglas édesapja, Kirk Douglas, akit most követett a párja is. Anne Douglas 102 évesen hunyt el Beverly Hills-i otthonában. A színész nem rég még egy közös családi fotóval köszöntötte fel a születésnapján mostohaanyukáját, most viszont ismét gyászolhat - írta az apnews.com.