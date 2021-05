Cipő testvére, Bódi Marica azt mondja, az énekes hiánya 8 év után is elviselhetetlen:

"Telnek az évek, de Laci hiánya ma is elviselhetetlen. Itt lakom Kistarcsán, így hetente többször is van időm kimenni hozzá a temetőbe. Hol egyedül, hol anyuval látogatjuk meg, és csak állunk ott megrendülten a sírjánál. Annyi minden történt azóta velünk, körülöttünk, és felfoghatatlan, hogy lassan már nyolc éve nélküle élünk. Sokszor mondjuk anyuval egymásnak, bár csak itt lennél Laci, bárcsak itt lennél..."

Cipő, azaz Bódi László folyamatos szívritmuszavarral küzdött, majd 2013. február 15-én szívrohamot kapott. Kómába esett, és március 11-én elhunyt.

"Nem tudtuk, vagy csak nem akartuk tudni, hogy ekkora a baj Lacival. Voltak rosszullétei, többször koncertek közben is. Túlesett egy szívinfarktuson, és hát az nem volt titok, hogy folyamatos szívritmus-zavarokkal küzdött. Talán jobban kellett volna vigyázni rá nekünk, a barátainak. Óvni őt, hogy ne hajtsa túl magát, a folyamatos koncertezéssel, a zenéléssel, a stresszel. Talán még mindig élhetne. Nekünk csak a halála után mondták meg, hogy felajánlották számára a szívátültetést, ami megmenthette volna az életét. Nem akarta..." - mondta Marica a Blikknek.

Cipő Ungváron született, emlékét ott is megőrizték. Születésnapja alkalmából szobrot állítanak neki az Ung folyó partján, a különös sapjákával a fején, és bakanccsal a lábán. A zenész családja csodálatos gesztusnak tartja ezt.