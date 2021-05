Ha nevetni szeretnél: David Copperfield rendkívüli élete

Bemutató: 05.13.

Charles Dickens önéletrajzi ihletésű, egy árvafiú kalandos életéről szóló klasszikus regénye számos filmfeldolgozást kapott már, de talán most a legegyedibbet és leghumorosabbat láthatjuk. Nem csoda, hisz Armando Ianucci készítette, akinek többek között a Sztálin halála mozifilm és Az alelnök című sorozat remek szatíráit is köszönhetjük.

Ha hazaira vágysz: Spirál és Becsúszó szerelem

Bemutató: 05.13. és 05.27.

Nagy örömünkre ebben a hónapban rögtön két magyar alkotást is ajánlhatunk. A Spirál egy thrillerbe oltott szerelmi háromszög történetét meséli el egy titokzatos tóparti háznál, a Becsúszó szerelem pedig egy elsőre igazán meghökkentő alapötlettel, egy focihuligán főszereplésével készült romantikus komédiával csábít.



Ha valami különlegeset néznél: Wendy

Bemutató: 05.13.

Benh Zeitlin rendező már az Oscarig eljutó első filmjével, A messzi dél vadjaival is bebizonyította, hogy egészen egyedi látásmódú és stílusú filmes, most pedig Pán Péter meséjének különleges (és inkább felnőtteknek szóló) feldolgozásával mutat be hasonló bravúrt fantasztikus gyerekszereplők segítségével.

Ha fontos ügyek érdekelnek: Ígéretes fiatal nő

Bemutató: 05.20.

Ez a szórakoztató, sőt cuki-színes külsőbe csomagolt groteszk thriller a maga csavaros, elvárásokat kijátszó történetével olyan aktuális témákra reflektál, mint a #MeToo-mozgalom és a női szerepek kérdése. A Carey Mulligan által emlékezetesen megformált főhősnője egyetemistaként nemi erőszak áldozata lett, azóta pedig a bosszú körül forog az élete: minden hétvégén diszkókban játssza el a magatehetetlen részeg lányt, hogy az erre rámozduló szexuális ragadózókat megleckéztesse.

Ha kíváncsi vagy az Oscar-gála győztesére: A nomádok földje

Bemutató: 05.20.

A zaklatott 2020-as év legjobb filmjének Oscar-díját frissen elnyert alkotás is megérkezik a hazai mozikba májusban, így mi is tanúi lehetünk, miért is hívják Chloé Zhao rendezőnőt Amerikai legfrisseb hangjának, miért nyerte el a csodás Frances McDormand a harmadik Oscarját, és hogyan is festenek a filmbeli gyönyörű tájak nagyvásznon. A nomádok földje egy egészen különleges világba és közösségbe visz el: azok közé a folyamatosan vándorló, lakóautókban élő emberek közé, akik ráadásul nagyrészt amatőr szereplőként saját magukat alakítják a filmben.

Ha gyerekkel mennél moziba: Tom és Jerry

Bemutató: 05.20.

A közismert és közkedvelt animációs mesesorozat most a nagyvászonra költözik, méghozzá megújult formában: a macska Tom és az egér Jerry örök küzdelme ezúttal félig rajzfilmként, félig igazi színészekkel kerül a nézők elé. De a legkisebbeknek ebben a hónapban még A hercegnő és a hét törpe című új bemutatót is szívből ajánljuk.

Ha blockbusteren ámuldoznál: Godzilla Kong ellen

Bemutató: 05.20.

A mozik több mint egy éve tartó kálváriáját a nagy látványfilmek sínylették meg legjobban, hiszen az ilyen típusú produkciók bemutatóit szinte mind elhalasztották a stúdiók, jobb időkre és nagy vászonra várva. Most pedig elérkezett a pillanat, amikor már igazán nagyban csaphat össze egymással két óriásszörny, gigantikus zúzást rendezve.

Ha akciófilmen izgulnál: Boss Level – Játszd újra

Bemutató: 05.20.

Nem csak akciófilm, de időhurok-film is: a Boss Level azon alkotások sorához kapcsolódik, amelyek az ún. „Idétlen időkig-formulát" alkalmazzák, vagyis a főhősük kénytelen újra- és újraélni egy bizonyos időszeletet. Jelen esetben a halála napját, ezt pedig egy volt kommandós még akkor sem hagyhatja, ha magával Mel Gibsonnal kell is ezt lejátszania közben.

Ha egy régi ismerőst látnál új alakban: Szörnyella

Bemutató: 05.27.

A szegény főgonoszokkal ki törődik? Ki kíváncsi a sok cuki kiskutya mellett Szörnyella de Frász érzéseire? Nos, például ez a film, mely eredettörténetet kanyarít a Disney-univerzum egyik leghíresebb antagonistájának és előtörténetet a 101 kiskutyának, méghozzá a csodás Emma Stone főszereplésével.