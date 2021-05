A fagyosszentek, azaz Pongrác, Szervác, Bonifác május 12., május 13., és május 14. napjára esnek - illetve ide tartozik még egyes helyeken május 25-e is, Orbán napja. A néphiedelem szerint ők felelnek a májusi fagyokért, amelyek nyomán a kertek zsenge hajtásai oda is veszhetnek, ennek következtében pedig tönkremehet a termés. A három szentről több legenda is kering, ám érdemes különválasztani az egyházi történeteket és a népi babonaságot.

A három szent az egyház szerint

Szent Pongrác a legenda szerint szerette a természetet és békében élt az állatokkal, növényekkel. Mivel korán elvesztette a szüleit, nagybátyjával, Dénessel lakott, majd annak halála után a keresztény közösség vette pártfogásába. Az egyházüldözés során fogták el a fiatal fiút, s bár a császár kérlelte, hogy hagyjon fel a „babonasággal", Pongrác nem tagadta meg a kereszténységet, sőt kioktatta a császárt is, aki ezután nem tehetett mást, minthogy halálra ítélte a fiút.

Szent Szervácot Jeruzsálemben szentelték pappá, majd angyali hívásra Tongersba ment, ahol püspökké választották. Kora egyik jelentős egyházi személyiségeként sokat utazott és terjesztette a hitet. A legenda szerint, amikor Tongers városát a hunok támadása fenyegette, Szervác elzarándokolt Rómába, ahol a Szent Péter-székesegyházban, az imái közben, megjelent neki Szent Péter, aki arra kérte, tegye át székhelyét Maastrichtbe, majd nekiadta a mennyország kulcsát. Szervác nem sokkal később Maastrichtbe lelte halálát. Sírját, állítólag sosem lepte be a hó, még akkor sem, ha körülötte fehérlett a táj.

Szent Bonifác meglehetősen pikáns életet élt egészen addig, amíg isteni intésre meg nem bánta bűneit. Annak érdekében, hogy paráznasága megbocsátást nyerjen elhatározta, hogy felkutatja a tarsusi vértanúkat. Amikor meglelte őket, borzalmas látvány fogadta: fejel lefelé lógatott, megkínzott embereké. Nem sokkal később őt is elfogták, válogatott szörnyűségeknek tették ki, végül pedig megölték.

A néphagyomány szerint

A népi babona azonban egészen más történeteket kerekít a három szentéletű férfi köré. Egyes hiedelmek szerint Pongrác, Szervác, Bonifác azért fagyott meg, mert ruháikat odaadták a szegényeknek – így váltak fagyosszentekké.

Más mendemondák viszont azt tartják, hogy Pongrác nyáron fagyott halálra a subájában, Szervác a víz nélküli Tiszába fulladt, míg Bonifácot élve felfalták a szúnyogok. Ezeknek ugyan semmi közük a fagyhoz – kivéve Pongrác rejtélyes esetét -, viszont a három szent emiatt nagyon haragszik az emberekre, s hogy megkeserítsék az életüket, minden év májusában visszajárnak, fagyot hoznak magukkal és igyekeznek letarolni a termést.

Az, hogy a legendáknak vagy a babonáknak mennyi az igazságtartalmuk, az kérdéses, ám az biztos, hogy május közepe, vége felé bizony gyakori jelenség az éjszakai fagy, ennek pedig tudományos magyarázata is akad: ilyenkor a sarki levegő beáramlik a Kárpát-medencébe, ez pedig erőteljes lehűlést okozhat.