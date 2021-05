Ezen a héten mutatják be a mozik a Wendy című filmet, ami Pán Péter közismert meséjét egészen különleges egyedi módon értelmezi újra. Ebből az alkalomból listára gyűjtöttük a kedvenc filmjeinket a témában, avagy ki hogyan látt(att)a eddig Pán Pétert a moziban?

Pán Péter (1924)

Pán Péter figuráját 1904-ben alkotta meg J. M. Barrie skót író, a mesehős pedig a színpadról és a könyvek lapjairól gyorsan átkerült a mozivászonra is. Sőt, ezt maga Barrie segítségével tette, aki társforgatókönyvíróként működött közre az első, fekete-fehér Pán Péter-némafilmben. A főhőst egy ifjú színésznő, Betty Bronson alakította, követve ezzel az alapmű színpadi hagyományait, ahol rendszerint lányok játszották el Pán Pétert.

Pán Péter (1953)

Természetese a Disney stúdió klasszikus rajzfilmjei közül sem hiányozhatott Pán Péter története, és ahogyan az lenni szokott a feldolgozásaik esetében, máig meghatározza a szereplőkről fejünkben élő képet a nekik rajzolt külső. A Disney közel öt évtized múltán készített egy folytatást is a klasszikus rajzfilmjükhöz Pán Péter – Visszatérés Sohaországba címmel, ám ennek a történetnek az időközben felnőtt Wendy lánya, azaz Jane lett a főszereplője.



Az elveszett fiúk (1987)

Pán Péter és tinivámpírok? Bizony, nem lehetetlen kombináció, sőt igazából egészen logikus, hisz közös a kortalanság, a soha fel nem növés tematikája. A nyolcvanas évek egyik kultikus, Kiefer Sutherland egyik első jelentős szerepét hozó horrorfilmje egészen egyedi módon nyúlt a Pán Péter-mítoszhoz.

Hook (1991)

Steven Spielberg szuperprodukciója nem a gyermek, hanem a családapa Pán Pétert állította a középpontba. A főhős ebben a verzióban már elfelejtette a múltját, míg a gonosz Hook egy nap el nem rabolja a gyermekeit, visszatérésre kényszerítve őt Sohaországba. A sztárparádét (Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts) hozó film nem kevesebb mint öt Oscar-jelölést is begyűjtött.

Én, Pán Péter (2004)

Maga a mese is megjelenik benne színpadi előadásként, de sokkal inkább a mű keletkezéstörténetét dolgozta fel ez a hét Oscar-díjra jelölt dráma. Johnny Depp briliáns az író J. M. Barrie szerepében, aki a Kate Winslet alakította szép özveggyel, és annak négy fiával megismerkedve, a gyerekekkel együtt játszva megalkotja Pán Pétert, egy család boldogságának szimbólumaként.

Pán (2015)

Az eddigi leglátványosabb Pán Péter-mozifilm eredettörténetét mesélt el: hogyan lett egy árvaházi kisfiúból Sohaország hőse, és egykori barátja, Hook fő ellenfele? A pazar szereplőgárdát (Hugh Jackman, Rooney Mara, Amanda Seyfried, Cara Delevingne, Garrett Hedlund) felvonultató szuperprodukció a modern filmes technikák és egy egyedi stílusú rendező, Joe Wright közreműködésével varázsolt igazi látványorgiát.

Wendy (2020)

Május 13-tól játsszák a hazai mozik ezt a különleges alkotást, ami a közismert történetet új köntösbe öltöztetve, és a többi verzióban csak mellékszereplő Wendy szemén keresztül meséli el. Benh Zeitlin rendező már az Oscar-gáláig eljutó első filmjével, A messzi dél vadjaival is bebizonyította, hogy egészen egyedi látásmódú és stílusú filmes, most pedig egy kimondottan eredeti (és inkább felnőtteknek szóló) Pán Péter-feldolgozással mutat be hasonló bravúrt, fantasztikus gyerekszereplők segítségével.